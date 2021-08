Se billedserie - Lokalet vi står i bliver et af husets centrale knudepunkter, lød det fra Ole Bjørstorp. Foto: Kenn Thomsen

Overvældende interesse for åbningen af Brohuset

Sydkysten - 31. august 2021 kl. 10:03 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det var helt tydeligt, at arrangørerne blev taget på sengen over den enorme interesse, der var for indvielsen af Brohuset mandag eftermiddag.

Der var kalkuleret med, at 70 til 80 mennesker, ville møde op, men da borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) indtog talerstolen, var antallet af gæster nok nærmere det dobbelte.

Det kunne man også se på den stående buffet, hvor kager og frugt næsten forsvandt, så snart det var stillet frem.

Men interessen for Brohuset, som er et moderne sundheds- og medborgerhus, er måske forståelig nok, for med det har flere af kommunens foreninger fået nye lækre lokaler, hvor fællesskaberne kan dyrkes.

Ole Bjørstorp kunne heller ikke skjule sin begejstring og i sin tale sagde han blandt andet:

- Det er en stor dag, som ikke kun markerer en ny epoke for vores frivillige og sociale ildsjæle i kommunen, men som også markerer, at vi nu er færdige med den første af fire etaper i vores projekt med at etablere sundheds- og medborgerhuset, Brohuset.

27 foreninger flyttet ind Med færdiggørelsen af første etape er 27 foreninger flyttet ind i de nye lokaler - det gælder blandt andet Ishøj Skakklub, Viseforeningen og en række foreninger, hvor aktive seniorer mødes.

Derudover er hjemmeplejen, Ishøj Uddannelse og Job og kommunens Ejendomsservice nu, en lægeklinik, en kiropraktor og en fodterapeut flyttet ind, og i de kommende år skal Brohuset renoveres og bygges om, så der bliver plads til bl.a. kommunens nye jobcenter, genoptræningscenter, hjælpemiddeldepot og Borgerservice.

- Intentionen med at placere de sociale fællesskaber under samme tag som forskellige sundhedstilbud er jo, at brugerne kan blive inspireret til at engagere sig som medborgere på nye måder, lød det fra Ole Bjørstorp.

Og på sigt kan de forskellige sundhedstilbud også drage nytte af hinanden.

- Drømmen med denne bygning er nemlig ikke kun at bygge bro mellem borgerne, men også at bygge bro mellem forskellige sundhedstilbud, så det bliver muligt for lægen at have en tættere dialog med fysioterapeuter og diætister, lød det fra Ole Bjørstorp.

En god start Formand for kulturudvalget Sengül Deniz (Ishøjlisten) roste foreningernes store engagement.

- Jeres glødende engagement og store forberedelse på indflytning og jeres kommende liv her fortæller mig, at I har taget huset til jer.

Og hun kunne også fortælle, at der allerede er godt gang i trafikken i det nye hus.

- Allerede nu strømmer det ind med bookinger og initiativer af alle slags, det er en god situation at være i. Jeg glæder mig til at se, når huset vibrerer af liv og alt fra rundsave og glasmosaikker til fællesspisning og dans i salen.