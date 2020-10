Overfaldt ekskæreste og skar hendes hår af

- Vi har også sigtet ham for gentagne gange, at have slået hende med et skateboard, at have væltet hende omkuld og taget kvælertag, hvor hun ikke kunne få luft. Og for herefter at have taget kniven igen og skåret noget af hendes hår af, lyder det fra Søren Yde Halse.