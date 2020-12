Overfald på bekendt førte til fund af flere ulovlige våben

Her fandt de både den 38-årige, som blev anholdt og sigtet for vold, men mens de var i lejligheden fandt de også flere ulovlige våben.

Den 38-årige va således i besiddelse af en ældre plomberet pistol, en knippel, et samuraisværd, to segl og tre macheter.

Han blev sigtet for at overtræde våbenloven og alle våbnene blev beslaglagt. Politiet skal nu undersøge, om han lovligt må have nogen af de beslaglagte våben, der ellers vil blive konfiskeret. Den 38-årige afhørt på stationen, hvorefter han blev overført til arresten, da han var søgt til fogedretten, hvor han blev fremstillet tirsdag formiddag og løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille den 38-årige i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Han kan forvente at høre mere fra politiet i sine sager.