Overblikket: Stenkast mod politiet i Askerød

De to personer fra den hvide BMW stak af og blev ikke fundet efterfølgende. Bilen bliver konfiskeret og skal nu undersøges nærmere for at finde ud af, om de to personer kan identificeres og om der er noget i bilen, der er ulovligt.

Hun oplyser samtidig, at politiet efterfølgende undersøgte et stort område i Greve for at se, om nogle kunne have kastet noget fra bilen under flugten, eller om personer havde gemt nogle genstande i nærheden. Politiet traf her tre personer ved Hundige Allé, og i et nærliggende buskads fandt politiet en peberspray, som den ene, en 15-årig ung mand fra Ishøj, erkendte at have smidt. Han blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, og han vil høre nærmere, fortæller hun.