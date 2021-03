To varevogne brænder ud i Østergården fredag 19. marts. Foto: Michael Rosengaard Foto: Brand-Ishoj.dk/Michael Rosengaard

Over 100 biler ædt af flammer på få år i by

Sydkysten - 30. marts 2021 kl. 14:35 Af Søren Schaadt LArsen

Om aftenen mandag 8. marts gik to biler op i flammer på parkeringspladsen ved Gildbrovej. Natten til 15. marts var der endnu en kraftig bilbrand på Gildbrovej. Fredag 19. marts om aftenen var den igen gal i Ishøj - denne gang ved Østergården.

Tre biler og to varevogne er på godt 14 dage blevet flammernes bytte i Ishøj. Når billederne af endnu en bil i flammer rammer Facebook, kan man se, at bilbrandene langt fra hører til sjældenhederne i Ishøj.

- Det er nok den kommune, hvor der bliver brændt fleste biler af, konstaterer en bruger tørt, mens andre kommenterer opslagene med et »Igen« eller »Det må snart stoppe«.

Tallene bekræfter Ifølge tal fra Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS), som Sydkysten har fået aktindsigt i, registrerede Københavns Vestegns Politi kun otte bilbrande i 2017, hvorefter tallene i 2018 og 2019 steg til henholdsvis 46 og 48. I 2020 var tallet faldet til 28. I politikredsen er det kun tallene for Brøndby Kommune 2018-2020, som rammer nogenlunde samme niveau. Her er tallene 41, 57 og 31.

- Bilbrandene er et udbredt problem, lyder det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi og leder af lokalpolitiet i Ishøj, Søren Uhre. Han forklarer, at brandene har forskellige årsager:

- Motorbrande er der et par af. Det er typisk gamle biler. Der hører vi typisk fra en ejer, der kender til en fejl eller, som har oplevet noget underligt. Men i flere af sagerne kan man ikke udelukke, at det er påsat, siger han.

Kilde: Københavns Vestegns Politi (POLSAS) Brande 2017 2018 2019 2020Ballerup 8 4 7 5Brøndby 27 25 28 14Gladsaxe 15 10 11 6Glostrup 3 5 11 8Herlev 10 7 11 17Albertslund 13 13 16 15Hvidovre 12 7 6 12Høje-Taastrup 7 11 20 8Rødovre 9 11 5 9Ishøj 5 24 21 16Vallensbæk 5 1 6 2Kilde: Københavns Vestegns Politi (POLSAS) I opgørelsen fra POLSAS omhandler henholdsvis 5, 24, 21 og 16 af sagerne fra 2017 til 2020 påsatte brande. Søren Uhre nævner i den forbindelse, at opgørelsen viser antallet af sager, og at en brand kan kaste flere sager af sig:

- Hvis der har været brand i en bil, kan det brede sig til bilerne ved siden af, og så er der ny sag, forklarer Søren Uhre.

Leasingbiler? Borgerne på Facebook er klar over, at mange af brandene er påsatte, og i Facebookgrupperne nævner folk især forsikringssvindel, som en årsag.

- Det er sikkert en leaset bil, hvor leasingen udløber snarest, skriver en Facebookbruger. Andre uddyber at årsagen er, at nogen vil skjule, at der er kørt for mange kilometer i leasingbilerne.

- Der kan være mistanke om forsikringssvindel ved at brænde biler, siger Søren Uhre, som ikke er meget for lægge sig fast på årsager. Men han nævner både bandekriminalitet og hærværk, som andre årsager.

Når efterforskerne er færdige med sagen overtager Anklagemyndigheden. Sydkysten har derfor forsøgt at få oplysninger om, hvilke motiver eller årsager, de ser, når de fører sagen videre mod retten. Men da fænomenet ikke har sin egen såkaldte gerningskode. vil det kræve en manuel gennemgang af alle brandsager, for at finde frem til sagerne, og det kan man ikke tilbyde hos politiet.

Kilde: Københavns Vestegns Politi (POLSAS) Brande 2017 2018 2019 2020Ballerup 12 4 15 7Brøndby 39 41 57 31Gladsaxe 28 27 11 8Glostrup 5 7 21 19Herlev 11 11 17 31Albertslund 20 14 26 31Hvidovre 18 8 12 20Høje-Taastrup 9 13 26 20Rødovre 10 25 8 11Ishøj 8 46 48 28Vallensbæk 6 1 8 2Kilde: Københavns Vestegns Politi (POLSAS) Hjælp politiet Mange beboere er bekymrede over brandene, og en enkelt udtrykker på Facebook frustration og utryghed over, at den ene brand foregik nogle få meter fra hans børns værelse.

Københavns Vestegns Politi har den samme opfattelse, og derfor forsikrer Søren Uhre også om, at politiet gør, hvad de kan, for at sætte ind mod bilbrandene - og at det går godt, fordi tallet er faldet drastisk i 2020.

- Netop med bilbrande, det er meget utrygt. Det er utrygt, når der har været ild i biler tæt på et boligkompleks. Det skal vi selvfølgeligt hjælpe med at få stoppet, siger han og understreger:

- Nogle gange hører vi fra borgerne at det ikke kan betale sig at kontakte os, da det ikke har vores interesse. Men det har det, siger Søren Uhre og beder borgerne hjælpe politiet:

- Det vigtigste er at sige, at det har vores interesse og opmærksomhed, og vi bruger oplysningerne, forklarer han.

- Hvis man oplever noget, man finder utrygt, så meld det til os. Om vi kan sende en patruljevogn lige der, så kommer det an på, hvad der i øvrigt sker i kredsen på det tidspunkt, men meld det altid, for det er værdifuld information for os. Vi registrerer alle oplysninger og gemmer dem, siger Søren Uhre.

- Jo mere viden vi har om, hvad der foregår i lokalsamfundet, jo bedre muligheder har vi for at opklare det. Det stærkeste kort vi kan have, er et godt samarbejde med borgerne, siger Søren Uhre og understreger, at alle de indkomne oplysninger kan være med til at tegne et mønster.

- Ved nogle brande har vidner set, at nogen løbe fra branden. Det er vigtig information, siger han.

- Oplysningerne kan give os nogle indikationer på, om det er noget konflikt, eller om det er noget andet, der gør sig gældende, når bilerne brænder, siger Søren Uhre.

- Borgernes henvendelser hjælper os med at skabe tryghed.