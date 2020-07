Otte bud på sommeraktiviteter i Solrød

I år vil der være mulighed for at børn og unge kan deltage i Sjov Sommer, som de kender det, samtidig med at der ekstraordinært i år vil være et endnu bredere udvalg af aktiviteter hen over sommeren. Solrød Kommune har nemlig modtaget 962.000 kr. af Børne- og Ungeministeriet til at lave ekstra sommerferieaktiviteter. Du kan bl.a. komme på Streetsport-camp, lære at spille guitar, prøve bordrollespil og meget, meget mere. De utallige aktiviteter kan du finde og tilmelde dig på www.solrod.dk under '0-18 år' og derefter 'Sommeraktiviteter for børn og unge'.