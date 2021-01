Der var sat lækkert lys op og gjort en del ud af, at gøre oplevelsen så levende som muligt, da NEXT Sydkysten holdt orienteringsaften. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Orienteringsaftenen på Youtube var en succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Orienteringsaftenen på Youtube var en succes

Sydkysten - 19. januar 2021 kl. 16:20 Kontakt redaktionen

Godt 200 så med hjemmefra, da NEXT Sydkysten Gymnasium i onsdags gik live på YouTube og viste unge og deres forældre, hvad gymnasiet har at byde på. Eventen stod i stedet for den traditionelle orienteringsaften, da det pga. corona-restriktioner ikke var muligt at invitere de unge fysisk ind på gymnasiet.

Med online orienteringsaftenen havde Sydkysten Gymnasium stadig mulighed for at give de uddannelsessøgende en fornemmelse af gymnasiet. Rektor, undervisere og elever ledte seerne gennem information om studiemiljøet og de tre gymnasieuddannelser hhx, htx, stx samt eux via bl.a. videoklip og live breakstreams. Alt imens seerne kunne stille spørgsmål via chatten på YouTube og telefon.

Og det virtuelle koncept var ifølge rektor Lene Müller en succes.

- Selvom vi allerhelst ville have inviteret indenfor på vores gymnasium, så er vi glade for at så mange fulgte med hjemmefra. Det har på alle måder været et anderledes og udfordrende skoleår, så vi har hele tiden vidst, at også orienteringsaftenen ikke ville blive, som den plejer. Vi har derfor været godt forberedt, og jeg synes da også, at vi fik skabt en god og informativ aften for vores kommende elever og deres forældre, siger Lene Müller.

Der er ansøgningsfrist til gymnasiet den 1. marts. Gik man glip af orienteringsaftenen kan dele af den genses på sydkystengym.dk/online.