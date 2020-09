Borgmester Ole Bjørstorp (S) mener ikke, at tonen på søndagens generalforsamling i Socialdemokraternes lokale partiforening tjener til ære. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ordstyreren skred og grøfterne blev gravet dybere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordstyreren skred og grøfterne blev gravet dybere

Sydkysten - 09. september 2020 kl. 11:52 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det tjener ikke til ære, lød det fra borgmester Ole Bjørstorp om tonen, da Socialdemokraterne i Ishøj søndag holdt generalforsamling.

Lokalforeningen er splittet i to, og søndagens generalforsamling skulle blandt andet kridte banen op for det kommende valg af partiets borgmesterkandidat, og så håbede man i partiet, at man kunne begynde at rense luften. Men i løbet af de 8,5 timer, som mødet endte med at vare, kunne de 137 partimedlemmer, der var til stede, se grøfterne i partiet blive gravet dybere:

- Det var en hård omgang. Tonen var aggressiv og ikke behagelig, sådan vil jeg karakterisere det, siger Ole Bjørstorp.

For en stor del af deltagernes vedkommende begyndte problemerne allerede ved mødets setup. For ordstyreren Finn Stubtofts indsats på et tidligere møde betød, at han fik en del kritik allerede fra begyndelsen - og han valgte efter godt halvanden time at forlade stedet:

Socialdemokraternes valg Socialdemokraterne i Ishøj skal 31. oktober holde en politisk generalforsamling.

I november går valget af den kommende spidskandidat i gang, her kan lokalafdelingens 302 medlemmer stemme om, hvem der skal være borgmesterkandidat ved det kommende valg. På generalforsamlingen blev man enige om, at afstemningen kan ske ved brevstemmer og elektronisk. Socialdemokraterne i Ishøj skal 31. oktober holde en politisk generalforsamling.I november går valget af den kommende spidskandidat i gang, her kan lokalafdelingens 302 medlemmer stemme om, hvem der skal være borgmesterkandidat ved det kommende valg. På generalforsamlingen blev man enige om, at afstemningen kan ske ved brevstemmer og elektronisk. - Han følte ikke, at han var i godt selskab. Han følte, at der var nogen imod ham og fik nogle hårde ord. Så diskuterede han videre med bestyrelsen om, at han var der for at hjælpe og ikke for at blive skældt ud. Der skulle findes en ny ordfører. Der opstod en kedelig og aggressiv tone. Men der var ingen der krævede at han gik, siger Ole Bjørstorp.

Årsagen til den dårlige stemning mod ordstyreren kom af at han tidligere har været ordstyrer på en generalforsamling, hvor han, ifølge flere, misbrugte sin ordstyrende magt:

- Protesterne var en direkte henvisning til, at dirigenten ikke skal have så stor magt, lød det fra byrådsmedlem Annelise Madsen.

Stemningen på mødet blev ikke bedre, da partiforeningens bestyrelsesformand Henning Bjerre holdt sin beretning. Han havde også gjort sig uheldigt bemærket siden sidste generalforsamling:

- Mange havde ønsket en formand, som var en formand for alle. Han har taget parti for nogle ting, siger Johnna Stark og henviser til, at han offentligt langede ud efter borgmesteren, da Merete Amdisen blev afsat som gruppeformand - altså han valgte side.

Derfor blev formandens beretning også sat til afstemning, hvorefter den blev godkendt.

Splittet

Splittelsen i partiet tog fart i 2019, da borgmesteren valgte at offentliggøre sit kandidatur til posten til det kommende valg. Efterfølgende blev Johnna Stark gjort til gruppeformand i stedet for Merete Amdisen, som i stedet valgte at stille op som modkandidat til borgmesterposten. Siden da har lokalafdelingen været delt i to, hvor selv byrådsgruppen har en flertalsgruppe på seks medlemmer med borgmesteren i spidsen, mod de resterende fem med Amdisen i spidsen. Den splittelse går igen op gennem bestyrelsen og ned gennem partiet, og den gennemsyrede generalforsamlingen. Derfor bød generalforsamlingen på masser af kampvalg, blandt andet om fire bestyrelsesposter.

Steen Skovhus var en af to nye, der blev valgt ind i bestyrelsen, og han stillede op med det budskab, at han ikke er på nogens hold. Men han erkender, at partiet er splittet og tonen var hård.

- Der røg nogle finker af panden. Men næste gang, så er jeg sikker på, der er basis for at nå videre. Det her skulle have været løst i marts, men blev udsat på grund af coronaen. Det giver basis for lang tids uro. Jeg er sikker på, at folk er interesserede i at komme videre, og kommunalvalget næste år rykker nærmere og nærmere, siger det nyvalgte bestyrelsensmedlem.

- Vi har ikke i løbet af coronaen kunne få disse kontroverser talt igennem, og nu tror jeg vi har fået taget et godt spadestik, så vi kan arbejde videre på det fundament, forklarer han.

Borgmesteren håber, han har ret, men erkender, at der ligger en del arbejde forude:

Valget til bestyrelsen De blev valgt til bestyrelsen:

Emil Nissen (genvalgt)

Thomas Guldager (genvalgt)

Steen Skovhus (nyvalgt)

Betina Demir (nyvalgt

Milishia Moradi (1. suppleant)

Jørn Højmark (2. suppleant) De blev valgt til bestyrelsen:Emil Nissen (genvalgt)Thomas Guldager (genvalgt)Steen Skovhus (nyvalgt)Betina Demir (nyvalgtMilishia Moradi (1. suppleant)Jørn Højmark (2. suppleant) - Jeg vil håbe, at vi er på vej i den rigtige retning. Det er jo ikke sjovt. Det er en svær opgave. Man skal ligesom gøre en indsats nu. Det er der mange, der skal. Ellers går det i skuddermudder, siger han.

Sydkysten har i forbindelse med denne artikel forsøgt at få fat i bestyrelsesformand Henning Bjerre, hvilket ikke lykkedes. Derudover har nogle partimedlemmer kun ville udtale sig anonymt, hvilket betyder, at der er flere kilder til artiklen, end de nævnte.