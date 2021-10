Send til din ven. X Artiklen: Optager ingen elever i 2022: - Det går ud over de unge i nærområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Optager ingen elever i 2022: - Det går ud over de unge i nærområdet

Uddannelse. Når man fjerner uddannelser fra Ishøj, så går det ud over de, der i forvejen har sværere ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse, mener rektor på NEXT Sydkysten Gymnasium, Camilla Kofod.

Sydkysten - 06. oktober 2021 kl. 10:31 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

2022 bliver et nul-år på NEXT Sydkysten Gymnasiums hhx- og stx-linjer.

De kommer ikke til at optage elever på HHX og STX, og det frygter Rektor Camilla Kofod kommer til at ramme områdets unge - især de, der kommer fra familier, hvor uddannelse ikke har fyldt meget:

- Når man fjerner uddannelser fra Ishøj, så er vi bange for, at de, som ville have søgt, de så ikke vil søge noget. Sådan et sted som Ishøj er det ekstremt vigtigt, at man kan få en uddannelse. Mange er uddannelsesfremmede hjem, og det at man kan tage en uddannelse lokalt er alt andet lige er lettere, siger Camilla Kofod.

- Jeg kan frygte, det er at nogen ikke får taget den gymnasieuddannelse, som de ellers ville. Det kan jeg godt være bange for, understreger hun. NEXT Sydkysten Gymnasium kan stadig oprette HTX- og Business-EUX i 2022, og Camilla Kofod håber, at kunne lokke flere over på de to uddannelser, så man ikke ender med at tabe unge mennesker i uddannelsessystemet.

- Det handler om at give nogle tilbud til de, der bor i området. For os er det vigtigt, at de kommer over og tager en uddannelse. Derfor opretter vi to flere htx-studieretninger, hvor noget af det læner sig lidt mere op ad en STX. Det handler om at have noget at tilbyde de lokale elever, forklarer Camilla Kofod.

Tilbyder mere HTX Hun fremhæver flere gange gymnasiets teknologi-værksted, som er magen til det, man flere steder benytter i industrien for at understrege, at de i den grad har noget at tilbyde HTX-eleverne. NEXT Sydkysten Gymnasium skal fra 2023 tiltrække flere elever fra mere velstillede hjem, end tilfældet er med den nuværende elevsammensætning, og det kan Camilla Kofod sagtens se meningen med:

- Overordnet set, synes jeg, ideen om at blande eleverne lidt mere er en god ide. Alle trives her, men jeg tænker på det med at komme fra forskellige indkomstgrupper, at man møder både høj og lav, og det tror jeg er rigtigt fint for begge grupper. At de riges børn ikke altid går med de rige, men at de også kender nogen, hvis forældre ikke tjener så meget, siger Camilla Kofod og forklarer, at de lige nu overvejende har elever fra lavindkomstgruppen.

- Der ligger en opgave hos uddannelsesvejlederne fremadrettet, at få vejledt eleverne i Ishøj grundigt, så de ikke bliver tabt, siger Camilla Kofod.

Eleverne kommer i klemme Ministerens indgreb har til formål, at få elever fra forskellige indkomstgrupper og med forskellig etnisk baggrund fordelt mere jævnt på gymnasierne. NEXT Sydkysten Gymnasium har flere elever med anden etnisk baggrund end dansk. Camilla Kofod anerkender dog ikke, at det er et problem for NEXT Sydkysten Gymnasium:

- Jeg tror, der er et større problem på andre gymnasier, siger hun og nævner, at eleverne kommer i klemme i den type udmeldinger: Jeg skal tale rigtigt meget med eleverne om, at de stadig er velkomne her, siger hun og fortsætter:

- Ideen om 0-år er ikke groet i vores baghave. Og jeg tænker i rigtigt høj grad på eleverne, at de skal have det godt her nu og efter sommerferien, siger Camilla Kofod.

- Nytter ikke at lukke øjnene Uddannelsesminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil gøre op med den sociale polarisering og etniske opdeling, som har været kendetegnene ved blandt andre Sydkystens Gymnasium.

- Det nytter ikke noget at lukke øjnene og tro, at udfordringerne går væk af sig selv. Der er nogle steder, hvor elevsammensætningen er for skæv. Nu giver vi en hjælpende hånd til at understøtte det lokale arbejde og få rettet op, så skolerne kan få en frisk start, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet.

I stedet får skolerne et tilskud som skal kompensere for det taxametertilskud, som de går glip af, så de ikke skal afskedige undervisere og tilpasse bygninger.

- De frigjorte lærerressourcer kan samtidig bruges til for eksempel to-lærerordninger. Der udbetales særtilskud på i alt 139,3 millioner kroner, der skal understøtte en ny start på skolerne, skriver Undervisningsministeriet i pressemeddelelsen.

Pengene skal fordeles mellem de ni gymnasietilbud på seks uddannelsesinstitutioner, som er berørt af "den friske start".