Oplev en smeltende barytonstemme og stilbevidst fremtræden

Nu har Claus Hempler skrevet sange på sit modersmål dansk for første gang nogensinde, og det er blevet til et helt album af dem. Og hvordan er det så gået til, at dansk popmusiks elegantier, stemplet som crooner og ligefrem udlagt som en slags mørkets fyrste af dansk popmusik, måske på grund af den smægtende barytonstemme og den stilbevidste fremtræden, nu er blevet formidler af det danske sprog? Og så endda med en samling sange, der ikke bare tager favntag med livet, men også gør det med en næsten klukkende og tilbageholdt latter.

"Al musik jeg har hørt siden min barndom har været på engelsk. Det har været mit rockmodersmål og blev en måde at tænke på, når jeg skulle skrive en sang. Det starter altid med en linje eller et fragment af tekst, som bliver til en strofe, og så er der noget at skrive ud fra. Det er en proces, der tager tid. Jeg plejer at skulle marinere lidt først, gå og overveje, om sangen kan det ene eller det andet, og jeg har taget tilløb til en plade i nogle år. Linjer dukkede op på dansk for første gang nogensinde - det var ikke planlagt, det skete bare," fortæller Claus Hempler om starten på albummet Kuffert fuld af mursten.