Oplev Mads Mikkelsen, Lars Ranthe og Thomas Bo Larsen i den nye danske film "Druk"

Vi møder fire gymnasielærere og venner, der beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.