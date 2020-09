Morten Trolle synger Kim Larsen for børn. PR-foto

Oplev Kim Larsen i børnehøjde

Sydkysten - 04. september 2020 kl. 18:50

Mange af os er vokset op med sange som Midt om natten, Vi er dem, Blaffersangen m.fl., og det er der god grund til.

Kim Larsen er en af de største sangskrivere, vi nogensinde har haft i Danmark, og han betegnes i dag som en af vores kulturskatte.

Hans musik har i mange år samlet folk og dannet et fællesskab omkring musikken, og det ønsker Ishøj Kommune - trods restriktionerne i henhold til Covid-19 - at skabe på Bredekærgård lørdag den 5. september kl. 11.30-13.

Fællesskabet i fokus

Vestegnens Kulturuge 2020 sætter fokus på kulturens rolle for fællesskaber. Og hvilken dansk musiker har i de seneste 50 år været foregangsmand i forhold til at samle folk?

Nemlig - Kim Larsen.

Derfor giver det selvfølgelig mening, at vi skal samles om Kim Larsens smukke og fine sange, der fremføres af Morten Trolle, der i den grad er vant til at underholde børn.

Vestegnens Kulturuge

Vestegnens Kulturuge er et kulturfællesskab mellem fem kommuner på Vestegnen: Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup og tilbyder borgere på Vestegnen en uge med forskellige kulturoplevelser og aktiviteter på tværs af kommunegrænserne.

Med kulturugen søger Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) at sætte Vestegnen på kortet som ny kulturregion. Kulturen skal fungere som løftestang for udvikling og vækst, så Vestegnen gøres mere attraktiv for både lokale og udefrakommende.

Kulturugen er flagskibet for VKIR's projekt og skal fungere som en årligt tilbagevendende kulturbegivenhed i uge 37.

Gratis at deltage, MEN

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der skal, i henhold til Covid-19, "købes billet" på kulturium.dk.

Covid-19-foranstaltninger

Ishøj Kommune følger regler og anbefalinger for afstand mellem publikum og derfor er publikumskapaciteten kraftigt reduceret.

Publikum skal sidde ned under hele koncerten, og der er taget en række forholdsregler i overensstemmelse med kulturministeriets retningslinjer for at reducere risiko for smittespredning.

Publikum, der føler tegn på sygdom, eller som har været i risikozone, skal blive hjemme jf. sundhedsmyndighedernes anvisninger.

For at undgå kødannelser opfordrer vi til ikke at ankomme i god tid.