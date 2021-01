Onlineaktiviteter til børn og unge i corona-tiden

Corona afholder ikke Juniorklubben og Ungdomsklubben i Vallensbæk fra at planlægge aktiviteter for børn og unge - det foregår blot online i stedet.

Vallensbæk: Tiden er desværre ikke til at mødes fysisk til diverse aktiviteter, som vi altid har gjort, og det kan være svært for mange - også børn og unge, der i den grad har fået deres sociale kontakt begrænset.

Juniorklubben har startet en online klub på Teams for deres medlemmer, som er børn fra 5.-6.-klasserne i Vallensbæk. Her kan børnene hver dag logge på mellem kl. 14-18, og så byder hele dagen ellers på forskellige online aktiviteter, som man kan deltage i hjemmefra. Det er alt fra bingo, lektiehjælp og gaming til snakkeklub og quizzer.

Ungdomsklubben er også online

Ungdomsklubben har ligesom Juniorklubben startet en onlineklub op, hvor de unge medlemmer fra 7. klasse og opefter kan mødes med personalet fra klubben alle hverdage fra kl. 16-18. Her er der planlagt forskellige lege, mens der også er mulighed for gaming og for at snakke sammen.