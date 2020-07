Online-møder skal sikre it-vækst

- Coronakrisen har lært os, at vi sagtens kan afvikle møder, seminarer og workshops uden at være samlet fysisk. Til gengæld skal lyd- og billedkvaliteten være i orden, hvis udbyttet af aktiviteterne skal være effektivt, siger Michael Lønstrup, der er ny salgschef i it-virksomheden 1stLevel ApS i Ishøj, der har integration af av- og it-udstyr som et af sine specialer.

- Der er et enormt stort behov for at udvikle disse løsninger. Mange virksomheder ønsker at fortsætte med de digitale møde- og konferenceaktiviteter fremadrettet, men for at sikre et endnu bedre udbytte, er det nødvendigt med mere professionelle løsninger til at sikre kvaliteten i lyd og billeder som en integreret del af en Office 365-løsning, siger Michael Lønstrup.