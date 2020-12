Send til din ven. X Artiklen: Omkring 50 smittede efter koncert i kirke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omkring 50 smittede efter koncert i kirke

Sydkysten - 23. december 2020 kl. 13:14 Af Emil Abkjær Kristensen

På trods af, at restriktionerne blev overholdt, så endte to gospel koncerter i Vejleå Kirke i Ishøj med at blive et såkaldt superspreder arrangement.

Knap 20 korsangere og omkring 30 tilhørere endte med at blive smittet med coronavirus efter de to koncerter, som blev afholdt med en halv times mellemrum tirsdag 8. december.

Det fortæller sognepræst Michael Rønne Rasmussen. Han blev selv smittet under koncerten, hvor han var en del af gospelkoret Ice Glory, og han er stadig i isolation, da sn.dk fanger ham på en telefon Lille juleaftensdag.

- Jeg ved ikke præcist, hvor mange der er blevet smittet, men af det 20-personernes store kor, endte kun et par stykker med at gå fri, siger han.

- De seneste meldinger jeg har hørt angående publikum er, at omkring 30 er blevet ramt af smitten, siger han.

Han fortæller, at da de fik de første meldinger om folk, der oplevede symptomer og blev bekræftet smittet henover den efterfølgende weekend, sendte de straks besked ud til både kor og gæster.

Noget kunne tyde på, at en såkaldt superspreder har været med til arrangementet, hvor der ellers blev gjort meget ud af at følge de retningslinjer, der gjaldt på daværende tidspunkt.

Mellem de to koncerter blev der luftet ud og gjort rent, fra dirigenten, der stod med ryggen til publikum, var der fire meter ned til den første række af publikum og koret stod med to meters afstand i mellem sig og så i samme retning. Publikum, der var iført mundbind eller visir, når de ankom, blev vist ned til deres pladser af kirketjenere for at undgå, at de klumpede sig sammen. Derudover fik publikum besked på, at de ikke måtte synge med, men skulle overlade sangen til koret.

- Vi gjorde os virkelig umage med at undgå smittespredning, men alligevel gik det galt, siger Michael Rønne Rasmussen.

Gjorde sig nøje overvejelser Sognepræsten fortæller, at de på et møde fredag 4. december havde taget bestik af de udmeldinger, der kom fra myndighederne. Her havde de blandt andet besluttet at aflyse konfirmandforberedelser og kirkekorets samlinger.

De havde derimod besluttet at afholde koncerten, fordi de vurderede, at det markerede en passende afslutning på et længere forløb.

På daværende tidspunkt betød retningslinjerne, at kirken måtte rumme 140 personer til arrangementer uden sang og 70 personer, når der blev sunget.

Til første koncert var der 80 inklusiv koret og til den anden var der 68, fortæller Michael Rønne Rasmussen.

- Vi fortolkede retningslinjerne efter bedste evne, og det var uklart, om det var ved arrangementer, hvor gæsterne sang med, at der måtte være 70, og derfor endte vi i sidste ende med at være 80 til den første koncert, siger Michael Rønne Rasmussen.

Han fortæller samtidig, at den måde bænkene var stillet op på til koncerten var en slags afprøvning af, hvordan de havde tænkt, at julens gudstjenester skulle afholdes. Men her har retningslinjerne ændret sig sidenhen.

I Ishøj er kirkerne pålagt at afholde minimum en gudstjeneste, hvor man kan møde op i kirken. I Ishøj er der gudstjeneste i Ishøj Kirke klokken 12, hvor der maksimalt må være 32 i kirken. I Vejleå Kirke er der gudstjeneste klokken 13, og her er der plads til 70.

Begge gudstjenester er forkortet, og de bliver afholdt uden sang. Derudover bliver der optaget gudstjenester i begge kirker, som kan ses på facebook og på kirkernes hjemmeside.