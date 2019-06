Se billedserie cof

Ørnebos pædagoger fortjente fejring med kaffe og kage

Sydkysten - 17. juni 2019 kl. 16:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj: Solen står højt på himlen, og selvom klokken endnu ikke har passeret 7, så render et par børn rundt i både shorts og sandaler foran Børnehuset Ørnebo i Ishøj.

Det er mandag morgen, og mens børnene leger, er to forældre i fuld sving med at pynte institutionen op til fest. Katrine Nilsson og Helle Borregaard, der er hhv. formand og næstformand i Ørnebos forældrebestyrelse har nemlig besluttet, at pædagogerne fortjener at blive fejret for det store arbejde, de gør for børnene.

- Lærerne har jo fået lærernes dag, og vi synes, at pædagogerne er ligeså vigtige. Derfor skal de selvfølgelig også have en dag, siger Helle Borregaard.

Derfor besluttede de, at Ørnebos pædagoger skulle møde ind til flag, bannere, kaffe og kage mandag den 17. juni.

- Det er vores måde at vise, at vi virkelig sætter pris på pædagogernes arbejde. Der er så mange fantastiske pædagoger, der gør en kæmpe forskel, og det fortjener de at få at vide, siger Helle Borregaard.

Dårlig omtale

I den seneste tid har pædagogfaget været under lup, da et tv-program på TV2 viste kritisable forhold i et par københavnske daginistitutioner. I den netop overståede valgkamp har debatten handlet om minimumsnormeringer, og at der ikke er nok voksne i per barn.

-Der har været så meget negativ fokus, og vi vil bare fortælle, at vi har de bedste pædagoger hernede i Ørnebo, siger Helle Borregaard, der har planer om at gøre "Pædagogernes Dag" til et årligt event.

-Vi arrangerer det igen næste år, og så kan man jo håbe, at andre forældre også vil fejre pædagogerne andre steder, siger hun.

Klokken har passeret 7, og de to forældre ligger sidste hånd på forberedelserne.

Rørende fejring

En bænk slæbes hen til porten, og der bliver stillet klar til med både kaffe, te og kage, som forældre og pædagoger kan hygge sig med. Nu er der bare tilbage at vente.

Pædagogerne begynder at møde ind, og alle som en bliver de ønsket tillykke med pædagogernes dag. Det er helt tydeligt, at de allesammen er glade for fejringen, men det er ligeså tydeligt, at de ikke rigtig ved, hvordan de skal reagere.

-Wow. Tusind tak, lyder det fra pædagogen Martin, der er en af de første, der kommer ud.

-Det er dejligt at blive fejret, når han at tilføje, før flere børn går igang med at kramme hans ben.

Også Louise Hecht, der er pædagogmedhjælper, fik en kop kaffe og en snak med forældrene ved porten til institutionen, og hun følte sig nødsaget til at forevige pynten på sin telefon.

-Jeg er helt mundlam. Man bliver jo rørt, og man føler virkelig, at der bliver sat pris på det arbejde, vi laver, siger Louise Hecht.

Al den negative omtale omkring faget har også påvirket hende, og derfor satte hun ekstra pris på forældreinitiativet.

-Det viser, at de er trygge ved os hernede, og det er jo forældrenes mening, der betyder noget, siger hun.

abkjaer