OK overtager Ørsteds naturgaskunder på Vestegnen. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: OK overtager naturgaskunder I Ishøj og Vallensbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

OK overtager naturgaskunder I Ishøj og Vallensbæk

Sydkysten - 23. september 2020 kl. 18:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. september 2019 offentliggjorde Ørsted og SEAS-NVE, at der var opnået enighed om, at Ørsteds netselskab Radius Elnet, privatkundeforretningen og udendørsbelysningsforretningen var solgt til SEAS-NVE.

Forud for godkendelsen vurderede myndighederne, at SEAS-NVE ville kunne opnå en dominerende position på gasmarkedet, såfremt selskabet overtog Ørsteds naturgaskunder. Det er disse kunder, som nu overtages af OK.

- Vi har glædet os meget til at byde kunderne velkomne i OK, siger Simon Vestergaard Pedersen, produktchef for el og naturgas i OK.

1. september overtog energiselskabet OK ikke færre end 107.000 naturgaskunder og 44.000 varmeservicekunder, som tidligere har været tilknyttet Ørsted. En del af disse kunder er bosat i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk og kan nu se frem til et nyt kundetilhørsforhold til det danske, kundeejede selskab OK.

Lokal forankring

OK, der mest er kendt for sine tankstationer, er også kendt for de sjove reklamer og konceptet om at støtte lokalsporten, når man tanker, men OK er meget mere end tankstationer.

- Vi er et bredt funderet energiselskab med el, varmepumper og meget mere. Gasmarkedet har vi været på siden 2010 og er vel efterhånden den aktør, der har været der længst tid. Nu har vi så overtaget en kundeportefølje, der med ét slag gør os til en ret betydende aktør på naturgasmarkedet, og vores nytilkomne kunder vil stifte bekendtskab med en erfaren og stabil leverandør med kundeservice i højsædet, siger Simon Vestergaard Pedersen.