Nytårsnat: En række mindre brande og travlt, men ikke noget større

Sydkysten - 01. januar 2021 kl. 10:53 Af Søren Schaadt LArsen

- Der har været pænt travlt, men ikke nogen større hændelser. Sådan lyder det fra Københavns Vestegns Politis vagtchef Peter Grønbek nytårsmorgen.

Hos Beredskab 4K betragter de også natten som stille, men alligevel har de været ude at slukke flere brande.

Blandt andet ved Rema 1000 på Ishøj Strandvej, hvor der var gået ild i et affaldsoplag. Ligeledes måtte de også slukke en brand i Gildbroparken, her gik det dog lidt vildere for sig:

- I det vi kører ind i Ishøj, Gildbrovej, mener jeg det var, der bliver der rettet et enkelt bomberør mod os. Politiet var hurtigt til at komme ud og assistere. Hændelsen skete ikke der, hvor brænden var, så holdlederen fortsatte til branden, siger beredskabschef Dennis Ottosen.

Han forklarer, at det kun var et skud og at man ikke oplevede yderligere problemer.

Derudover slukkede de et skraldeskur på Rosenfeldtsvej i Vallensbæk, samt en taxa, hvor nogen havde placeret fyrværkeri på det ene sæde.

- Ilden nåede heldigvis kun at få fat i interiøret, forklarer Dennis Ottosen.

Beredskab 4K operer i fire kommuner, og i løbet af natten måtte de rykke fem gange måtte Ishøj, en gang til Vallensbæk, tre gange til Taastrup og nul ture til Greve.

Københavns Vestegns Politi havde på en pressebriefing understreget, at de i år ville have ekstra fokus på forsamlingsforbud og ulovligt affyret fyrværkeri, og udover et par episoder i Taastrup (fyrværkeri affyret efter politiet) og Rødvore (en større fest med 30 deltagere), har der ikke været meget:

- Overordnet set har vi ikke haft de store problemer i boligområderne. Vi har ikke oplevet forsamlinger, som sådan. Det er gået rimeligt fornuftigt, siger Peter Grønbek.

Han fortæller samtidig, at der ikke har været nogen fyrværkeriulykker af betydning i Københavns Vestegns Politikreds.