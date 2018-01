Se billedserie Ishøjs borgmester Ole Bjørstop (S) Foto: Pressefoto

Nytårshilsen: Populært at bo og drive virksomhed i Ishøj

Sydkysten - 02. januar 2018

Nytårsudtalelse: I 2017 fik vi en rigtig god nyhed for vores ambition om at nå 25.000 borgere inden 2023. Danmarks Statistik offentliggjorde tal, der viser, at Ishøj er den kommune i landet, der vil have den største vækst i befolkningstallet frem mod 2027. I år er vi nået over de 23.000 borgere.

Virksomhederne vil også gerne bo her. Når de leder efter lokaler, står Ishøj nr. 7 på ønskelisten ud af 98 kommuner, viser en ny analyse fra Lokaleportalen.dk. Selvom der stadig kan være fordomme om Ishøj, så tyder det på, at vi er kommet af med det dårlige image. Folk vil gerne flytte hertil, og virksomhederne vil gerne bo her. Så fremtiden for Ishøj ser lys ud.

En rigtig møgsag

2017 blev præget af især én rigtig møgsag, som stadig spøger. Ishøj Fællesantenne fik ny administrator, Kabelplus, den 1. juni 2017, og det skifte gik ikke helt som forventet. Rigtig mange af vores borgere oplevede problemer, og mange oplever fortsat problemer med både tv og internet.

Der var desværre ingen af os, der kunne vide, at det ville gå så galt. For fællesantennen viste sig ikke at være i orden. Der var mange fejl, der ikke var rettet op på gennem årene. Det skal vi finde en løsning på, og det haster. Derfor vil byrådet holde et ekstraordinært temamøde her i januar for blandt andet at finde svar på, hvordan fremtidens Ishøj Fællesantenne skal se ud. For mig at se er den bedste løsning, at vi trækker os ud som kommune og laver en privat, brugerdrevet antenneforening. Vi er den eneste kommunale fællesantenneforening, der er tilbage. Tiden er løbet fra den konstruktion.

Genvalg til 17 ud af 19

Hvis jeg skal finde noget positivt i fællesantennesagen, så er det, at det tilsyneladende ikke påvirkede udfaldet af kommunalvalget den 21. november.

Det er ret usædvanligt, at 17 ud af 19 byrådsmedlemmer fortsætter i det nye byråd. Også på landsplan, hvor vi er en af de kommuner, der har det mest stabile politiske styre. Jeg ser frem til arbejdet med det nye byråd, og jeg vil gerne takke borgerne for at vise os tillid.

Det var et godt valg. Hvis vi ser bort fra stemmeprocenten, der endte på 59,6 procent. Det var for ringe, men vi må erkende, at vi nok aldrig får en særlig høj stemmeprocent i Ishøj. Valgforskerne vurderer, at vi realistisk set kan opnå en stemmeprocent på 63. Fordi vi har så mange borgere fra de samfundsgrupper, hvor færrest stemmer. Dem, der stemmer mindst, er nemlig nydanskere, kontanthjælpsmodtagere, folk uden uddannelse og unge. Men jeg tror også på, at vi kan nå op på 63 procent næste gang. Der har stemmeprocenten ligget før.

Fremragende økonomi

Det går rigtig godt med den nuværende økonomi. Faktisk er den fremragende. Det skyldes især, at vi i 2017 fik gode indtægter fra salg af erhvervsjord og blev tildelt 25 millioner kroner fra statens puljer til vanskeligt stillede kommuner. I 2017 kunne vi derfor glæde os over, at byrådet for første gang i mange år fik forhandlet budgettet på plads uden at skulle skele til et sparekatalog. Det blev også til et slags jubilæum for det brede samarbejde i byrådet. Vi kunne nemlig for 10. år i træk lande en budgetaftale, som alle partier satte sin underskrift på. Det er jeg stolt af, og det vil jeg gerne takke alle byrådets partier for.

Fra budgetforliget kan jeg nævne, at der i 2018 blandt andet er blevet plads til en ny daginstitution, et nyt rehabiliterings- og genoptræningscenter og en demenshave på Torsbo. Daginstitutionerne har fået flere penge til bedre normering. Folkeskolen har fået flere puljer til læsesvage og ordblinde og til naturvidenskab. Ungerådet og Udsatterådet får også flere penge. Og vores pensionisterne får mulighed for at tage gratis i svømmehallen i de første to timer af åbningstiden. Vi udbygger og renoverer stisystemerne og laver en rundkørsel ved Vejlebrovej/Vejledalen/Gildbrovej i 2020. Vi vil undersøge, om kommunen, i samarbejde med Movia, kan etablere en busforbindelse til Torslunde.

Kamp mod støj

Sidst, men ikke mindst, vil jeg nævne støjvolden, som vi også heldigvis selv kan finansiere på grund af den gode økonomi. Den skal vi i gang med at bygge i år. 1800 boliger er stærkt generet af støj fra motorvejen. Borgerne kan jo nærmest ikke sidde i deres haver, når vinden er i en bestemt retning.

Staten vil ikke gøre noget ved det. Derfor må vi selv kæmpe for at finde en løsning. Og det gør vi så ved selv at udbygge den eksisterende støjvold.

Der er meget at se frem til i 2018. Godt nytår til alle borgere i Ishøj.

Ole Bjørstorp (S)

Ishøjs borgmester