Nytårshilsen: Fremtiden ligger i Vallensbæk

Nytårsudtalelse: 2018 markerer starten på nogle spændende år i Vallensbæk. En nyvalgt kommunalbestyrelse med både erfarne og nye kræfter står klar til at træde sammen og tegne rammerne for, hvordan vi sammen kan være med til at udvikle præcis det Vallensbæk, vi drømmer om for os selv og kommende generationer.

Vallensbæk tager hul på et nyt år og en ny valgperiode med fødderne plantet på en robust økonomisk platform. Gennem snart otte år har kommunalbestyrelsen haft skarpt fokus på at sikre Vallensbæks budgetter. Det er sket gennem en stram styring af finanserne og en effektiv indsats for at gøre Vallensbæk til en attraktiv boligby, hvor mange nye borgere er strømmet til, hvilket sikrer væksten. Således blev 2017 året, hvor jeg kunne byde velkommen til borger nr. 16.000 - Isabella på 8 år.

Derfor skyder vi også dette nytår ind med sikkerhed for, at unge som ældre vallensbækkere fortsat er sikret et højt serviceniveau i skoler, daginstitutioner og plejeboliger omgivet af rigelig omsorg, støtte og læring, ligesom vi fortsat kan samles på tværs af alder og interesser til de traditionelle arrangementer, der samler os til jul, Festlig Fredag og musik i Mosen.

Efter fire år med fuld damp på udvikling af byens tilbud - blandt andet en udvidelse af Kultur- & Borgerhuset, modernisering af skoler, etablering af nye legepladser og byrum samt tilpasning af kommunens veje - har den afgående kommunalbestyrelse nu takket af. Det skete med samlet tilslutning til et budget for 2018 fyldt med ambitiøse planer for kommunen.

Børn er vores fremtid

Fremtiden er børnenes - og de er vores. Derfor er det vigtigt, at de får den bedst tænkelige start på livet. Vi har forrygende medarbejdere, som hver dag viser deres værd, når de passer vores børn og støtter deres udvikling. Vi vil gerne sikre, at der er nok dygtige og kærlige voksne omkring børnene og derfor er der afsat flere penge pr. barn de kommende år.

Vallensbæk har områdets bedste skoler, hvis man måler på karaktergennemsnit og på, hvor mange der går til eksamen. Trivselsmålinger viser også, at børn og forældre er overvejende tilfredse med kommunens tre skoler. De seneste års politiske ambitioner om at få rigtig gode skoler er godt på vej til at blive realiseret - vi har dygtige lærere og ledere, der pukler for elevernes læring hver dag. Det arbejde skal vi støtte endnu bedre om op de kommende år, så forbedringer sker med udgangspunkt de steder, hvor det halter.

Det gode seniorliv

At man er blevet gammel betyder ikke, at man ikke også er en vigtig del af fremtiden. Derfor opfører vi de kommende år nye almene ældreboliger. Og mens man naturligvis skal have pleje, hvis man har behov for det, skal man også have støtte til at bruge de ressourcer, man fortsat har.

Det er svært at bevise den direkte værdi af forebyggelse, men et aktivt liv er et rigt liv. Derfor skal vi i fremtiden i endnu højere grad tænke på tværs af generationer, både når vi bygger nye faciliteter, planlægger byrum og grønne områder, men også når vi tilrettelægger pleje- og aktivitetstiltag.

Fælles om Vallensbæk

Netop de grønne områder og udviklingen af vores fælles faciliteter bliver fortsat et fokus i de kommende år. Vallensbæk får en ny daginstitution og nye klub- og SFO-faciliteter i Nord, samt en helt ny svømmehal. Det vil frigive nogle faciliteter, som helt oplagt kan benyttes til at integrere unge og ældre.

Strandparken, Havnen og Det grønne strøg, som er ved at blive anlagt, vil blive indrettet med nye muligheder for aktiviteter på tværs af generationer.

Der har været fuld tryk på at tilpasse de kommunale veje til fremtiden - men også så trafiksikkerheden øges og generne fra støjen dæmpes.

Støj er et problem for rigtig mange borgere i Vallensbæk, og det bliver vi nødt til at få gjort noget ved. Det er dyrt at dæmpe støj. Vi gør forsøg med nye støjabsorberende støjværn og investerer i kollektiv trafik med den kommende letbane, der kan lette lidt af presset på biltrafikken gennem kommune. Men når Staten anlægger jernbaner og motorveje uden støjafskærmning, falder opgaven og den økonomiske byrde på kommunerne. Derfor skal vi have en samlet og fælles plan for, hvordan vi optimerer livskvaliteten for os alle - også på denne front.

Vallensbæk står kort sagt på tærsklen til en fremtid fyldt med spændende udviklingsprojekter, som jeg håber alle vallensbækkere vil deltage aktivt i at forme og realisere, så vi får et Vallensbæk, vi alle er glade for og stolte af.

På hele kommunalbestyrelsens vegne ønsker jeg alle et godt nytår.

Henrik Rasmussen (K)

borgmester i Vallensbæk