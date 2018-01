Se billedserie Pernille Beckmann (V), Greves borgmester, takket for året der gik og kigger fremad mod 2018. Pressefoto Foto: Mikal Schlosser

Send til din ven. X Artiklen: Nytårshilsen: Det skal være godt at blive ældre i Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytårshilsen: Det skal være godt at blive ældre i Greve

Sydkysten - 02. januar 2018 kl. 15:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsudtalelse: Kære Greve-borgere.

Jeg vil gerne begynde med at sige tak til alle jer, som stemte til kommunalvalget. Uanset om I har stemt på mig eller en anden, er jeres stemme vigtig for vores samfund.

Jeg vil også sige tak for genvalget. Det er en tillidserklæring, som jeg vil arbejde hårdt på at leve op til i de kommende fire år. Og jeg har først og fremmest tænkt mig at fokuserer på tre ting:

Vi skal have et godt samarbejde i det nye byråd.

Vi skal fortsat have fokus på den udvikling, som allerede er i gang.

Byrådet bliver bedre til at inddrage jer Greve-borgere i vores arbejde.

I det nye byråd har vi fået syv nye medlemmer, som jeg glæder mig til at lære at kende. Byrådet er en særlig arbejdsplads, fordi vi både bruger mange timer sammen og samtidig er valgt til at være politisk uenige. Det skal man lige vænne sig til, men heldigvis er de fleste af os gode venner på kryds og tværs af partipolitik. Sådan skal det naturligvis også være i det nye byråd. Vi er ikke ens, og vi mener ikke det sammen, men vi skal være gode kollegaer.

I byrådet har vi fokus på at tiltrække børnefamilier, og det lykkes. For en måneds tid siden kunne jeg byde velkommen til borger nummer 50.000, som var en familie med to voksne og to mindre børn. De havde fundet deres drømmehus i Karlslunde og glædede sig til deres nye liv i Greve.

Faktisk er det sådan, at vi slet ikke har ledige boliger til alle, som ønsker at bo her. Men kommunen skaber rammer for nye byggerier overalt, hvor vi kan. Lige nu er der flere hundrede lejligheder på vej - blandt andet i Hundige, på Tjørnelygrunden og i Tune.

De mange nye børn skal også opleve en hverdag i nutidige bygninger, og derfor fortsætter vi arbejdet med at renovere skolerne.

Demensvenlig

Det skal være godt at blive ældre hos os. Greve er udnævnt til demensvenlig kommune, og det lever vi op til. Vores medarbejdere bliver efteruddannet, så de kan skabe tryghed og glæde omkring demensramte borgere. Vi indretter vores plejecentre demensvenligt - for eksempel med indendørs fortove, hvor urolige beboere finder mening i at gå tur. Og som det seneste bliver Greve Centret og broen fra centret og til rådhuset snart gjort demensvenligt.

Alt det koster penge, og derfor er det afgørende, at raske voksne i Greve forsørger sig selv og deres familier. Vi satser massivt på at få alle i job, og vi er efterhånden danmarksberømte for vores evne til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, uanset om de er danskere eller indvandrere. Nogle kalder det en stram kurs. Jeg kalder det, at vi alle skal have en plads i fællesskabet.

Vi har en lang historie med gode idrætsanlæg i Greve. Og vi bruger dem. Vi har en unik tradition for, at vi næsten alle sammen dyrker sport. Det skal vi blive ved med at prioritere, for motion er sundt og giver os mulighed for at komme hinanden ved på tværs af mange andre skel.

Vi skal tale sammen

Som noget helt nyt har vi oprettet et politisk udvalg, der skal arbejde med nye måder at inddrage jer borgere. Vi er jo vant til at lave høringer, borgermøder og ind imellem facebook-dialoger, men vi har brug for at tale endnu mere sammen. Det nye udvalg skal finde nye metoder og flere anledninger, hvor politikere, borgere og administration kan mødes og tale om, hvordan vi vil have det her i Greve.

Til sidst vil jeg sige, at vores erhvervsliv vokser og trives. Vi har adskillige virksomheder, som fordobler deres omsætning i løbet at et par år. Vi har iværksættere, der bliver til solide forretninger. Vi har store toneangivende virksomheder, som slår sig ned i Greve, fordi vi kan tilbyde næsten perfekte rammer. De betyder arbejdspladser, vækst og skattekroner, som vi alle sammen nyder godt af.

Jeg er utrolig stolt af Greve, og det håber jeg også, at I er. Alt er ikke perfekt, men vi arbejder alle sammen på at gøre hvert vores hjørne af fællesskabet til et godt sted at bo og leve.

Tak for alt det, I hver især gør. Jeg vil også gøre alt, hvad jeg kan, for at Greve kan fortsætte med at være en kommune i rivende udvikling i 2018.

Godt nytår Pernille Beckmann

borgmester