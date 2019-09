Receptionen foran byrådssalen er blevet erstattet med et venteværelse med bløde møbler.

Nyt venteområde byder borgerne velkommen på rådhuset

Sydkysten - 18. september 2019

Den 2. september åbnede etage 2 på Ishøj Rådhus efter fem måneders renovering.

Her blev dørene slået op til blandt andet et nyt mødecenter og et nyt område ved hovedindgangen til borgere og andre gæster udefra, som besøger rådhuset.

Receptionen, hvor der tidligere sad to medarbejdere, er erstattet af et stort venteområde med bløde møbler foran Byrådssalen og en mødestander, hvor man kan melde sin ankomst og tjekke ind til sit møde. Med den nye mødestander og det system, der ligger bag, har borgere fremover mulighed for fx at få en påmindelses-sms om deres møde. Senere vil der ved hovedindgangen også være mulighed for at kalde op til en receptionist, hvis man har brug for hjælp.

- Vi er lige nu i en indkøringsfase, så i en overgangsperiode vil der være en medarbejder til stede på rådhusets etage 2 til at hjælpe de borgere, som måtte have brug for det, fortæller Thomas Møller, som er leder af Rådhusservice, der har ansvaret for venteområdet og receptionist-funktionen.

10-15 henvendelser

Ændringerne er foretaget for samlet set at kunne give borgerne en bedre service, for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne og for at udnytte ressourcerne bedre. Den ene medarbejder fra receptionen sidder nu i Rådhusservice på rådhusets etage 1 og den anden i Borgerservice i Ishøj By Center.

- Det er et fåtal, som bare møder op på kommunen uden at have en aftale på forhånd. Der har kun været ca. 10-15 borgere forbi receptionen om dagen, som kom uanmeldt med spørgsmål eller i håbet om at kunne mødes med en medarbejder uden en mødeaftale - og som derfor havde brug for hjælp fra receptionen. Dem kan vi hjælpe meget bedre ved, at de har en aftale på forhånd, så de ikke går forgæves. Resten er kommet, fordi de havde et møde og brugte området til at vente, siger Thomas Møller.

- Tiden er lidt løbet fra at have en reception, hvor borgerne bliver budt velkommen til rådhuset af en medarbejder. De fleste klarer i dag deres sager med kommunen i Borgerservice, på nettet eller ved mødeaftaler med en fagmedarbejder, siger Thomas Møller.

Tidligere var det også i receptionen på rådhusets etage 2, at man tog telefonopkald til kommunens hovednummer. Dette foregår nu i Rådhusservice på etage 1.