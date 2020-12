Send til din ven. X Artiklen: Nyt tilbud hjælper borgere til at undgå diabetes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tilbud hjælper borgere til at undgå diabetes

Sydkysten - 12. december 2020 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

Tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af danskere med diabetes type 2 bliver fordoblet over de næste ti år. Derfor valgte Greve Kommune tidligere på året at oprette et tilbud til borgere, som har forhøjet langtidsblodsukker og dermed er i risiko for at få diabetes. Her får borgerne nogle værktøjer til at undgå sygdommen.

- Der har både været unge og ældre borgere med i tilbuddet. Fælles for de fleste er, at de har fået forbedret deres livskvalitet og fået sænket deres langtidsblodsukker betydeligt. Mange har endda været overrasket over, hvor lidt der skal til for, at det har en positiv effekt på helbredet, siger sundhedskonsulent i Greve Kommune, Lene Paaske.

Blod på tanden Jan Arenfeldt Larsen på 58 år er en af de borgere, som har haft glæde af tilbuddet. Han hørte om det gennem sin læge og har bestemt ikke fortrudt, at han takkede ja til tilbuddet. Tværtimod har det givet ham mere blod på tanden.

- Jeg havde brug for at blive skubbet i gang, og det må jeg i den grad sige, at jeg blev. Nu har jeg tabt 10 kilo, og jeg har det rigtig godt i min krop. Jeg er livsnyder og har haft lyst til alle mulige usunde ting. Men jeg har kunnet styre det, fordi jeg gerne vil bevare den gode følelse i kroppen, og fordi jeg ikke vil ødelægge alt det arbejde, jeg nu har lagt i det. Mit forløb slutter lige om lidt, men jeg er meget motiveret for at fortsætte livsstilsændringen, siger Jan Arenfeldt Larsen, inden han giver et råd videre til andre borgere, som er i risiko for at udvikle diabetes.

- Hvis man har livet kært, og man gerne vil have mere livskvalitet og energi, så skal man give det her tilbud en chance, siger Jan Arenfeldt Larsen.

Træning kost og helbred Et forløb i det nye tilbud varer normalt tre måneder, og det bliver tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov, som bliver afklaret ved en indledende samtale. De typiske elementer i forløbet er træning samt samtaler om kost og helbred, så borgerne forstår, hvordan deres blodsukkerniveau bliver nedsat.

Omkring 3300 Greveborgere er i risiko for at få diabetes. Hvis man har mistanke om, at man er en af disse borgere, skal man tale med sin egen læge, som kan henvise til tilbuddet.