Se billedserie Hele første årgang skulle testes for corona i forrige uge, men efter sommerferien er hverdagen heldigvis tilbage for alle elever på Greve Gymnasium, fortæller rektor Mette Trangbæk Hammer. Foto: Claus Sall

Nyt skoleår i coronaens tegn

Sydkysten - 10. oktober 2020 kl. 11:34 Kontakt redaktionen

Covid-19 har også for Greve Gymnasium betydet en anderledes start på skoleåret.

I forrige uge røg hele årgangen af 1.g'ere og 1.HF'ere hjem til test og karantæne, men i det store hele ruller hjulene som vanligt, og stemningen er god og positiv, lyder meldingen fra gymnasiets rektor, Mette Trangbæk Hammer.

Det var en smittet lærer, der var årsagen til, at fem lærere og alle 400 elever på første årgang på Greve Gymnasium i forrige uge skulle gå i karantæne derhjemme og blive testet for Covid-19. For fem af eleverne var testen desværre positiv, men det var heldigvis udenfor gymnasiets mure, at eleverne var blevet smittet, nemlig til fester udenfor skoletid.

- Heldigvis var der ikke en smittekæde hos os på skolen. Det var selvfølgelig ærgerligt at have 400 elever siddende hjemme ved deres computere til virtuel undervisning, men på den anden side har vores lærerstab i løbet af foråret opbygget så stærke erfaringer med det virtuelle undervisningsrum, at hverdagen og skoleskemaet næsten kunne fortsætte som normalt, fortæller Mette Trangbæk Hammer, der er rektor på Greve Gymnasium.

Foråret under nedlukningen var en meget anderledes og meget travl periode, fortæller rektoren for lokalområdets største gymnasium med godt 1100 elever. Da eleverne vendte tilbage til skolen før sommerferien, var det gradvist og meget kontrolleret, så det glæder rektoren, at skoleskemaet nu kører helt normalt for alle skolens tre årgange.

- Først og fremmest har det været skønt at have alle eleverne på skolen igen efter et langt forår, hvor den stod på virtuel undervisning, fortæller Mette Trangbæk Hammer og fortsætter:

- For vores knap 400 nye elever i 1.g og 1.hf har skolestarten selvfølgelig været noget anderledes, end en skolestart uden corona plejer at være. Alle de sociale ting, som plejer at fylde, har vi været nødt til at aflyse eller omlægge, fortæller rektoren og nævner folkedans, fællesmiddage, intro-fest, idrætsdag og hytteture som eksempler på arrangementer, der normalt ligger i august i skoleårets start, og som plejer at ryste eleverne godt sammen.

Hun fortæller om gymnasiets godt 100 lærere, at de har knoklet for at kunne give deres elever så god en start på gymnasielivet som muligt. Idrætsdagen er et godt eksempel, fortæller Mette Trangbæk Hammer:

- Vi måtte i gang med at brainstorme: Hvad er egentlig det vigtigste ved skolens idrætsdag? Idrætten eller det sociale? Og det er selvfølgelig skolens sociale liv og elevernes sociale trivsel, som er hovedformålet ved vores årlige idrætsdag. Med kreative lærerkræfter ved roret fik vi lavet idrætsdagen om til, at klasserne spiste frokost sammen og kunne vinde præmier for deres temaer med udklædning og kager. Der var også en omgang festlig virtuel bingo, og det endte med at være sådan en dejlig dag med masser af fis og ballade i klasseværelserne. Sådan nogle dage, hvor skolen summer af liv, har jeg verdens bedste job, fortæller Mette Trangbæk Hammer.

Hele dette skoleår kommer dog nok til at stå i coronaens tegn, spår rektoren. 2.g'ernes længe ventede studieture blev for eksempel aflyst for størstedelen af klassernes vedkommende.

- På alle landets gymnasier holder man jo vejret. Både elever, lærere og rektorer som mig. Vi undgår ikke smittede, og hver dag er der da også cirka 50 af skolens elever, som bliver hjemme, fordi de skal testes for corona. Men vi er fortrøstningsfulde, og vi har indtil nu ikke været så hårdt ramt som flere andre gymnasier i Danmark. Vi overholder alle sikkerhedsforanstaltninger og har allerede indarbejdet gode procedurer, så det er betryggende at vide, at ingen af vores elever er blevet smittet her på skolen. Indtil videre glæder jeg mig hver dag over, at der er liv på gangene igen, slutter Mette Trangbæk Hammer.

Berdan Yilmaz er en af de nye 1.g'ere på Greve Gymnasium, og selv om corona har betydet en noget anderledes begyndelse på gymnasielivet, end han havde regnet med, har det været en god start, fortæller han. Både fagligt og socialt har han haft en god landing på det store gymnasium.

- Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi gik glip af nogle af de normale intro-arrangementer, men i min klasse har vi hygget os fint alligevel og lært hinanden godt at kende. Det var også ærgerligt, at vi blev sendt hjem i karantæne forrige uge, men skolens virtuelle undervisning er god, synes jeg. Den er planlagt og seriøs, og man har selvfølgelig selv ansvar for, at man lærer noget, fortæller den 16-årige Berdan fra Brøndby Strand.

Natasja Winter går i 3.g på Greve Gymnasium, og hun var en af de tusindvis af danske gymnasieelever, som modtog fjernundervisning i næsten tre måneder under nedlukningen før sommerferien. Kun et par uger før ferien, fik hun og de andre daværende 2.g'ere lov til at komme i skole igen.

- Jeg har glædet mig hele ferien til at komme tilbage! Når jeg er her på skolen, arbejder jeg mere fokuseret, og det er rart at have nogen at arbejde sammen med. Selvfølgelig kan det være surt at møde klokken otte mandag morgen, men når jeg først er her, er det fedt. På en måde er jeg kommet til at sætte endnu mere pris på at være her, og da 1.g'erne blev sendt hjem i sidste uge, tænkte jeg "godt det ikke er mig!", smiler den 18-årige Natasja fra Hundige.