Billedet er fra ?Billedkunstens Dag? ? et tidligere samarbejde mellem ARKEN og Vallensbæk Kommune.

Nyt samarbejde styrker billedkunst-valgfaget

Eleverne i 7. klasse, der har valgt billedkunst som valgfag, kan glæde sig til, at en del af undervisningen kommer til at foregå i samarbejde med ARKEN.

Kreativt valgfagslaboratorium hedder det nye projekt, der kobler kunstmuseet ARKEN sammen med lærere fra Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Greve til at skabe forløb, der løfter og udvikler billedkunstfaget som valg- og eksamensfag i folkeskolens ældste klasser.

Billedkunstfaget er blevet et 2-årigt valgfag og eksamensfag. Den nye valgfagsordning i udskolingsklasserne sætter fokus på at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen.

Det er således nu obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og faget afsluttes med en prøve.