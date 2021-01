Send til din ven. X Artiklen: Nyt samarbejde skal holde modet oppe hos lokale virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt samarbejde skal holde modet oppe hos lokale virksomheder

Sydkysten - 25. januar 2021 kl. 16:32 Kontakt redaktionen

Ishøj: Det er lidt af en udfordring at være en tilstedeværende og motiverende virksomhedsleder i coronatider.

Efter 8-10 måneder med smittefare og restriktioner er corona-tristheden ved at snige sig ind over os. Både i privatlivet og på arbejde.

Det vil Ishøj Kommune og 11 andre vestegnskommuner gerne gøre noget ved. Derfor har kommunerne og DI Hovedstaden sammensat et webinar, som giver de lokale virksomhedsledere konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som kan få dem selv og medarbejderne gennem de (forhåbentlig) sidste svære måneder.

- Jeg er enormt glad for samarbejdet - særligt i en periode, hvor mange virksomheder kæmper på mange fronter. Både i forhold til selve forretningen men også i forhold til ledelse. Rigtig mange må arbejde hjemme og ser kun kollegaerne på skærmen. For dem, der stadig skal møde fysisk ind på arbejdspladsen, så er det sociale samvær også meget begrænset. Det kræver en helt anden ledelse og det kræver, at man som leder tænker ud af boksen for at fastholde motivationen. Det vil vi gerne give noget inspiration til på dette webinar, siger Peter Lanng Nielsen, formand for DI Hovedstaden og adm. dir. i Keolis Danmark.

Et af flere webinarer

Webinaret om ledelse under coronakrisen er blot et af flere, som Ishøj Kommune planlægger sammen med de omkringliggende kommuner og DI Hovedstaden.

- Vi sætter stor pris på samarbejdet med de øvrige vestegnskommuner, for som virksomhed tænker man ikke i kommunegrænser, men arbejder uafhængig af det. Det betyder, at vi gennem det brede samarbejde kan nå en volumen til at kunne tilbyde vores virksomheder nogle relevante og aktuelle tiltag, som netop dette med DI, hvor deres eksperter kan byde ind på aktuelle dagsordener og Erhvervshus Hovedstaden, der står klar med rådgivere, siger Gitte Grahndin, konsulent for Erhverv & Iværksætteri i Ishøj Kommune.

Tilmelding til gratis webinar den 28. januar kl. 9-10: Corona-tristhed - sådan holder du motivationen oppe (danskindustri.dk)