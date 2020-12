En ny nærpolitistation vil være med til at skabe mere tryghed i kommunen, og så falder det godt i tråd med det tryghedsskabende arbejde, som kommunen allerede er i gang med.Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt politiforlig: - Man kan ikke få en bedre julegave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt politiforlig: - Man kan ikke få en bedre julegave

Sydkysten - 16. december 2020 kl. 11:50 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

- Man kan næsten ikke få en bedre julegave.

Sådan lyder det fra en begejstret Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune efter nyheden om, at Greve er en af de tyve kommuner i landet, hvor der oprettes en ny nærpolitistation.

- Det er super positivt, og det skaber yderligere tryghed for borgerne, siger hun.

- Samtidig falder det rigtig godt i tråd med det tryghedsarbejde, som vi har igangsat i Greve Nord.

Morten Dahlin (V), folketingspolitiker og en del af byrådet i Greve, ser også gode muligheder i det politiforlig, der faldt på plads sent tirsdag aften. Og selvom Venstre i sidste valgte at stå udenfor aftalen på grund af finansieringen, så har partiet været med til forhandlingerne hele vejen igennem, og har været med til at sætte sit præg på den.

Han fortæller, at den endelige placering af den nye nærpoliti enhed ikke er fuldstændig på plads endnu, men i hans øjne vil Hundige være et oplagt sted.

- Placeringen skal vi i kommunen finde ud af i et samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi, men jeg kunne forestille mig, at vi som kommune vil pege på Hundige, da det er her, vi oplever den største utryghed, siger han.

Han fortæller, at det ikke bare skal være en nærpolitistation, hvor der sidder en betjent i et vidst antal timer om ugen.

- I aftalen er der lagt op til, at den også kan bruges som en lokal base for de udkørende patruljer, og mere politi på gaden er egentlig noget af det, vi er mest interesseret i, siger han.

Private vagter Et andet led i aftalen, der begejstrer Morten Dahlin, der som en del af Folketingets retsudvalg har et stort kendskab til aftalen, er en forsøgsordning, der skal gøre det muligt for udvalgte kommuner at hyre private vagter, der kan være med til at skabe tryghed.

Som det er i dag, må kommuner hyre vagter til at patruljere ved kommunale bygninger som skoler og rådhuset, men ikke i det almindelige gadebillede.

- I Greve skal vi selvfølgelig drøfte, om vi skal byde ind og forsøge at blive en af forsøgskommunerne, men fra Venstres side kan jeg sige, at det er vi interesseret i, siger han.

Han peger på, at det vil give mulighed for at sætte private vagter til at patruljere omkring eksempelvis Hundige Station om aftenen.

- Det mest optimale vil selvfølgelig være, at betjente kunne varetage den opgave, men der er ikke nok. Derfor synes jeg, at private vagter kan være et godt supplement til politiets arbejde, siger han.

Dagladet ville gerne have haft en kommentar fra de lokale betjente i Greve, men fra Midt- og Vestsjællands Politi, som Greve Kommune hører ind under, ønsker man ikke at kommentere på politiforliget endnu.

- Blækket på aftalen er ikke helt tørt endnu, og vi vil gerne se den færdige aftaletekst, før vi forholder os til den, lyder det fra Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.