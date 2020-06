Forrest er det Erik Kærgaard Kristensen i sin egenskab formand for foreningen Nej til trafikstøj, hvor han arbejder på højtryk for at mindske trafikstøjen. Nu er han med til at sætte gang i Vallensbæklisten, som skal tage kampen mod de konservatives dominans. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Nyt parti vil tage kampen op mod det konservative flertalsstyre

Sydkysten - 10. juni 2020 kl. 19:01 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De konservatives flertal skal væltes, og et nyt politisk styre skal overtage magten i kommunen. Sådan lyder det fra Vallensbæklisten, som mener, at kommunens magtfulde parti, De Konservative, forvalter kommunens arealer dårligt og sætter gang i for mange hovedløse byggeprojekter.

- Vi protesterer mod alle de byggeprojekter, som de konservative har stået for, de sidste par år. Vores indtryk er, at de er fuldstændigt ligeglade med Vallensbæks sjæl, demografi og økonomi. Hvis man vil ændre noget, så kan man sige, at det eneste demokratiske tiltag er at danne et parti, forklarer Erik Kærgaard Kristensen, der er listens talsmand. Han er arkitekt, økonom og har en doktorgrad i forandringsledelse, han har boet i Vallensbæk i næsten 40 år, og han frygter, ligesom resten af listen, at det konservative flertal er ved at køre kommunen i sænk.

- Det er faktisk kun ét mandat, der skal vindes, for at vi får muligheden for en politik, der er til borgernes bedste!, forklarer de og tager udgangspunkt i, at de konservative lige nu har et mandats flertal i kommunalbestyrelsen.

De lytter ikke Problemet, de peger på, omhandler blandt andet byggeprojekterne på Vandgrunden og et 14 etagers højt byggeri ved motorvejen, hvor listen mener, at man bygger uden at tage hensyn til befolkningen, eller de, der skal bo i byggerierne. De mener samtidig, at kommunalbestyrelsen, mest de konservative, ikke lytter til borgernes indsigelser.

- Vi er en voksende gruppe borgere, der har protesteret og klaget over byggeplanerne, og det har efterladt os med det indtryk, at kommunen kun er til for de konservative. Derfor har vi dannet Vallensbæklisten med det formål at samle oppositionen og at give partiløse et ståsted. Alt sammen med henblik på at få tilvejebragt et andet flertal og en anden politik ved kommunevalget næste år.

Misvisende info Men byggeriet i kommunen er ikke det eneste, listen vil gøre op med. Partiet peger på, at de informationer, kommunen sender ud om økonomi og drift, tegner et meget positivt billede og viser Vallensbæk Kommune, som en af de mest veldrevne kommuner på Vestegnen - et billede, som listen mener er misvisende:

- Siden efteråret, da vi gik i gang, har vi analyseret kommunens økonomi. Vi har fundet oplysningerne i det, kommunerne indberetter til indenrigsministeriet. Siden 2007 og finanskrisen er Vallensbæk gået fra at være blandt de 10 rigeste kommuner til nu at ligge i den fattigste tredjedel blandt hovedstadsområdets 34 kommuner - målt på skattegrundlag, siger Erik Kærgaard Kristensen og tilføjer:

- Vi er til gengæld den kommune, der har den største langfristede gæld, siger han og henviser tallene, som de har lagt frem på listens hjemmeside, www.vallensbaeklisten.dk.

Her lægger de også partiets politik frem, og her er det vigtigste og mest fremtrædende punkt, den måde det konservative flertalsstyre tromlende gennemfører byggeprojekter, som Vallensbæklisten vil til livs.

Vil ændre kommunen - Det er blevet værre og værre, og den der magtarrogance, der er, den er uacceptabel. Det går ikke længere. Vi vil ændre på tingene. Vi vil have oppositionen til at arbejde sammen. Vi vil ændre på magten, og vi vil have at man arbejder sammen om en anden og bedre retning. Det handler ikke om at få en borgmester til at klæbe til taburetten. Vi vil have en bedre kommune for borgerne, siger Erik Kærgaard Kristensen.

- Det er derfor, vi har sagt, at vi ikke kan blive ved med passivt at se på, nu må vi gøre noget. De har siddet på magten i et halvt århundrede og det er der ingen, der kan, uden at blive arrogante omkring magten, siger Erik Kærgaard Kristensen.

Han inviterer derfor alle interesserede til at indgå i en dialog med listen. Han afviser, at placere partiet på en højre-venstre-skala, men erkender at projektet formentligt ligger omkring midten.

- Det betyder ikke så meget i kommunalpolitik, det handler om sund fornuft, forklarer Erik Kærgaard Kristensen.

En kandidatliste kan tidligst indsendes til indenrigsministeriet ni uger inden det kommende kommunalvalg, som finder sted i november 2021, og frem til da vil Vallensbæklisten forberede sig.