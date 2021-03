Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nyt kviktest-center åbner i Vallensbæk

Sydkysten - 02. marts 2021

Copenhagen Medical A/S åbner d. 02/03-2021 et nyt testcenter i Vallensbæk og søger samtidig lokale medarbejdere, der kan arbejde som henholdsvis podere og værter.

Nye testcentre er på vej i de fleste kommuner i Region Hovedstaden - også i Vallensbæk. Centeret i Vallensbæk åbner 02/03-2021 på adressen Stationstorvet 100, Vallensbæk Strand. Det vil være åbent hver dag fra kl. 9-20. Den første dag dog fra kl. 12.00

Samtidig fortæller Copenhagen Medical A/S, at de nye kortere podepinde er ankommet til landet og at de så snart som muligt vil blive distribueret, således at man fra den 8. marts begynder at rulle brugen af de nye kortere og mere skånsomme podepinde ud.

- Vi glæder os til at åbne i Vallensbæk og tilbyde borgerne en hurtig og god testoplevelse, som bliver endnu bedre med den nye testpind. Vi er glade for Regionen Hovedstadens tillid, går ydmygt til opgaven og vil gøre, hvad vi kan for at leve op til den, siger direktør Jeppe Handwerk, Copenhagen Medical A/S.

Samtidig fortæller Jeppe Handwerk også, at virksomheden søger lokale medarbejdere. Folk, der ønsker at blive undervist i og arbejde som enten poder eller vært i et testcenter.

Jobs kan søges her: www.cphmed.com/jobs

Copenhagen Medical A/S er importør og distributør af Covid 19 Antigen- og antistof test fra sydkoreanske SD Biosensor. Driver kvik-testcentre i en række kommuner i Region Hovedstaden