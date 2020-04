Med stiftelsen af det nye kommunale affaldsselskab Ressourceindsamling A/S ønsker de fem kommuner at give borgerne større forsyningssikkerhed i fremtiden.

Nyt kommunalt affaldsselskab tager fat på arbejdet

De fem kommuner Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup og Furesø har netop søsat deres eget affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S

Når borgerne i Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup og Furesø i fremtiden får hentet deres affald, vil der stå Ressourceindsamling A/S på siden af skraldebilerne, mens skraldemændene vil have et nyt logo på deres tøj.