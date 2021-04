Nyt job? Falck søger podere til testcentre

Har du ikke noget imod at være iført mundbind eller visir dagen lang, og gør det dig heller ikke noget, at du skal stikke en vatpind op i næsen på fremmede, så er der muligvis en jobmulighed for dig.

Falck søger nemlig podere, der kan hjælpe med at foretage coronatest på testcentrene i Greve. Det fremgår af et jobopslag på Falcks egen hjemmeside.

Det fremgår hverken, hvad lønnen er, eller hvor mange timer man skal arbejde. Til gengæld er der mulighed for at gøre en forskel.'

- Falck ser det som en meget vigtig samfundsopgave at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe med at begrænse corona-smitten, står der i opslaget.

- Som poder hos Falck skal du hjælpe os med at løfte en samfundskritisk opgave, som stiller store krav til os alle sammen.