Nyt fritidstilbud vil styrke unges mentale sundhed

Derfor har UngSolrød startet et samarbejde med Projekt S om at tilbyde gruppeforløb for unge mellem 13-18 år. Projekt S er et initiativ, der arbejder for bedre mental sundhed hos unge ved at have fokus på at øge unges selvtillid og selvværd og på at gøre de unge klogere på dem selv.