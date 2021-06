Konservative i Solrød stiller med otte kandidater til kommunalvalget.

Send til din ven. X Artiklen: Nye og kendte ansigter på den konservative liste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye og kendte ansigter på den konservative liste

Sydkysten - 05. juni 2021 kl. 06:52 Kontakt redaktionen

Konservative i Solrød stiller med otte kandidater til kommunalvalget til efteråret.

Tirsdag den 25. maj afholdt De Konservative i Solrød Kommune generalforsamling, og samtidig blev partiets liste af kandidater til det kommende kommunalvalg den 16. november endeligt besluttet. Der er både nye og kendte ansigter på listen, og den nyvalgte formand har store forhåbninger til valgresultatet.

Den nyvalgte formand, Henrik Røge, kunne på generalforsamlingen berette om et godt år for de lokale konservative, der har sat medlemsrekord, og som også oplever medvind i de landspolitiske målinger.

- Det er mildt sagt en ganske udmærket tid at være konservativ i. Vi oplever en stigende interesse både lokalt og på landsplan, og vores byrådsgruppe (Jan Færch og Morten Scheelsbeck) gør det forrygende og er både initiativrige og sikrer resultater, udtaler Henrik Røge.

De Konservative har to mandater i byrådet i dag, men Henrik Røge håber og tror på at forvandle fremgangen i medlemmer og meningsmålinger til et endnu bedre valgresultat til november:

- Der er både gejst, energi og fuld fart på forberedelserne til valgkampen, og vi satser på at gå frem. Det skal et politisk parti selvfølgelig altid tro på, men vi mener virkelig også, vi har noget at have det i denne gang.

Jan Færch som borgmesterkandidat

På generalforsamlingen blev det endnu engang bekræftet, at byrådsmedlem Jan Færch skal styre de lokale konservative igennem valgkampen:

- Jan Færch er et utroligt stærkt kort, og vi er meget glade for at have ham i spidsen i den kommende valgkamp. Han er grundig, hårdtarbejdende, ærlig, loyal og på alle måder bare et ordentligt menneske, som Solrød-borgerne kan glæde sig til at følge. Det Konservative Folkeparti er generelt i stor fremgang både på landsplan og her lokalt i Solrød Kommune, og vi vil kæmpe for at fortsætte den fremgang, slår Henrik Røge fast.

Også borgmesterkandidaten selv, Jan Færch, er glad for tilliden og ser frem mod valgkampen:

- Først vil jeg gerne takke de konservative medlemmer for at vise mig den store tillid. Den glæder jeg mig til at leve op til. Og derudover glæder jeg mig helt vildt til valgkampen, når vi skal ud at fortælle vælgerne om vores resultater og vores visioner.

Listen af konservative kandidater ser nu således ud:

1. Jan Færch

2. Morten Scheelsbeck

3. Mads Silberg

4. Martin Truberg Jensen

5. Therese Nebel

6. Mia Qvist Scheelsbeck

7. John Mogensen