Nye coronarestriktioner: Her vil politiet være ekstra opmærksomme

Sydkysten - 18. september 2020 kl. 09:46

Københavns Vestegns Politi vil i den kommende tid øge patruljeringen på Vestegnen for at holde øje med, om de nye coronarestriktioner bliver overholdt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Åbningstiden for barer, caféer og restauranter på Vestegnen er blevet yderligere begrænset, og kunderne skal til at bære mundbind. Det sker for at begrænse smitteudviklingen.

- Der er ingen tvivl om, at vi lige nu står i en meget alvorlig situation, og bliver reglerne ikke overholdt, så vil man blive sigtet for at overtræde dem. Det er et fælles ansvar at holde smitten nede, og vi skal alle gøre en indsats for at begrænse smittespredningen, siger politidirektør Kim Christiansen.

Københavns Vestegns Politi vil derfor igen i den kommende weekend køre med øget patruljering for at sikre, at de nye regler bliver overholdt, og der vil blive ført tilsyn og kontrol med kredsens mange restaurationer, barer og caféer. Der vil også være øget fokus på, om det kan blive nødvendigt at udstede opholdsforbud visse steder i politikredsen for at sikre, at festen ikke rykker udenfor efter kl. 22.00.

- Der skal skrues op for ansvarligheden - og det gælder os alle. De nye restriktioner er iværksat, fordi vi står i en meget alvorlig situation, og det er for vores alles bedste. Så følg retningslinjerne, skru ned for tætheden og op for ansvarligheden, siger politidirektøren.

De nye restriktioner Serveringssteder som restauranter, barer, caféer og lignende steder med bevilling skal lukke kl. 22.00.

Der er indført krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder - dog ikke, når man sidder ned.

Der er indført krav om skiltning, der angiver, hvor mange personer, der maksimalt kan være i en restaurant, bar, café og lignende serveringssted for at opfylde kvadratmeterkravet. Samtidig er der indført krav om skiltning om brugen af mundbind eller visir.

Også i forbindelse med den kommende superligakamp mellem Brøndby IF og AC Horsens den 27. september, bliver der en række begrænsninger.

Derudover opfordres der til, at andre arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds.