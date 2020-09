NEXT kan nu glæde sig over både nye industrioperatør-, værktøjsmager- og industriteknikerelever i Ishøj. I alt 17 elever er startet på de nye uddannelser.

Nye NEXT-uddannelser kommer godt fra start

Sydkysten - 03. september 2020 kl. 06:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En større modernisering, en ny kantine og et nyt innovations- og teknologiværksted er en del af de investeringer, NEXT har foretaget på ungdomsuddannelsesinstitutionens bygning på Vejlebrovej 65 i Ishøj. Formålet er at åbne flere nye erhvervsuddannelser allerede under navnet Campus Ishøj, der i forvejen rummer Sydkysten Gymnasium, 10. klasse og en række andre erhvervsuddannelser

NEXT kan nu glæde sig over både nye industrioperatør-, værktøjsmager- og industriteknikerelever i Ishøj. I alt 17 elever er startet på de nye uddannelser.

- Vi er rigtig glade for, at de første elever nu er startet. Det bekræfter os i, at det har været rigtigt at investere i at skabe rammerne til en række nye uddannelser. Nu håber vi, at eleverne får en god og lærerig tid på Campus Ishøj, og ikke mindst at de bliver de første af mange, siger Ole Heinager, direktør på NEXT Uddannelse København.

21-årige Niclas Pedersen er en af de nye elever, og han synes, det er spændende at være med til at starte noget helt nyt op.

- Vi får muligheden for at sætte vores præg og sætte standarden for, hvordan det kommer til at foregå. Det er også en chance for være et godt forbillede og eventuelt være en del af noget, som betyder, at det kan være bedre for andre fremadrettet. Og så ikke mindst at få en fed uddannelse, siger Niclas Pedersen, som er startet på værktøjsmageruddannelsen på NEXT i Ishøj.

En af de andre nye værktøjsmagerelever er positivt overrasket over, hvor meget liv der er på skolen.

- På erhvervsskoler plejer der ikke at ske så meget og ofte er der lidt stille på skolen, fordi eleverne ofte er i praktik. Det er noget andet her, fordi der f.eks. også går gymnasieelever fra Sydkysten Gymnasium på adressen, og det betyder, at der er meget mere liv, og så er det altså federe at komme i skole, siger 23-årige Patrick Oxfeldt.

Han bliver ikke bare en af de første elever på de nye Ishøj-uddannelser, men også en af de første elever, som skal prøve kræfter med det spritnye innovations- og teknologiværksted i Ishøj.

- Et gammelt værksted er også fint, fordi det er afprøvet og testet. Men et nyt værksted er bare lidt federe, fordi man kan være med til at starte det op, siger Patrick Oxfeldt.

Stor interesse

NEXT kan også glæde sig over et godt optag på smedeuddannelsen, elektrikeruddannelsen og gf1, som er et indledende erhvervsuddannelsesforløb for elever, som kommer direkte fra 9. og 10. klasse.

- Vi er rigtig glade for den stigende interesse for vores erhvervsuddannelser i Ishøj, som har været et indsatsområde for NEXT gennem årene, og vi vil i den forbindelse gerne takke kommunen, lokale skoler, jobcentre og de mange andre samarbejdspartnere for et godt samarbejde med et oplyse de unge om deres uddannelsesmuligheder. Vi glæder os til at fortsætte og udvide samarbejdet de kommende år, siger Ole Heinager og fortsætter:

- Flere elever på erhvervsuddannelserne er i sidste ende en gevinst for alle, da der i rigtig mange brancher er mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft, så der bliver brug for de unge, når de har fået deres svendebrev eller fagbevis.

Det er i den første tid muligt tilmelde sig uddannelserne efter uddannelsesstart, og ellers åbner NEXT nye hold igen til januar.