Nye Borgerlige offentliggør spidskandidat i Ishøj

Nye Borgerlige Vestegnen opstiller René Quist som spidskandidat til KV 21. René er folkepensionist og har tidligere arbejdet som falckredder gennem mange år. René har mange oplevelser fra sit tidligere arbejde, som har været med til at danne hans politiske holdninger. Blandt andet fra belastede boligområder, hvor René og hans kollegaer fra tid til anden ikke kunne køre ind uden politiets assistance. Oplevelser som dem gør, at René nu gerne vil deltage aktivt i lokalpolitik i Ishøj, og være med til at forme udviklingen gennem arbejde i byrådet.

Renés mærkesager er blandt andet, at vi skal have de danske værdier tilbage i kommunen. Vi skal stoppe forfejlede integrationsprojekter, og lade integration være op til den enkelte. Når man kommer til Danmark skal man lære dansk så man kan skaffe sig et arbejde og bidrage positivt. Danskundervisningen skal være obligatorisk, og skal gennemføres indenfor en rimelig periode. Hvis man ikke deltager aktivt, og ikke lærer sig dansk hurtigt nok, skal der trækkes i ydelserne. Der skal være almindelig dansk mad i institutionerne både til børn og ældre, og vores borgere skal ikke mødes af tørklædeklædte kvinder i offentlige hverv.

Dertil vil René sikre, at der bliver taget godt vare på de ældre i kommunen. Efter et langt arbejdsliv, skal vores pensionister og ældre have et godt og værdigt otium. Der skal afsættes mere tid til den enkelte, og effektiviseres, så der bliver råd til flere varme hænder, og knapt så mange "djøffere". Beslutningerne skal gøres borgernære, og pengene skal følge den ældre, som på den måde får større indflydelse på egen hverdag. Der skal være mulighed for at komme på udflugter hvis man vil det, f.eks. til Zoologisk have, eller til en god middag på en kro.