Nye Borgerlige har valgt spidskandidater

Sydkysten - 25. april 2021 kl. 11:36 Kontakt redaktionen

Nye Borgerliges partiforening i Greve-Solrød, der det seneste år har oplevet en medlemsfremgang, har holdt opstillingsmøde for de to kommuner og udpeget de foreløbige kandidater til efterårets kommunevalg.

Opstillingsmødet blev holdt digitalt, og det var derfor ganske få medlemmer, der stemte for de to opstillingslister og deres spidskandidater, der var indstillet af bestyrelsen.

Formanden for Nye Borgerlige i Greve-Solrød, Jørgen Schwartz fra Karlslunde Landsby, siger, at han er ked af, at det ikke var muligt at holde et traditionelt opstillingsmøde, hvor medlemmerne kunne møde kandidaterne:

- Men under de givne omstændigheder mente vi, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt at udpege kandidaterne, så de kan begynde at forberede sig på valgkampen. Så er jeg sikker på, at det nok skal lykkes på et senere tidspunkt at indbyde medlemmerne til et traditionelt møde i vores forening, hvor de så fysisk kan møde kandidaterne, siger han.

Kandidatlisterne i Greve Kommune og Solrød Kommune kommer til at se således ud:

Greve: Hans-Jørgen Kirstein (spidskandidat), Annette Vahlgreen, Jørgen Schwartz og Claus Volf.

Solrød: Ulrik Lassen (spidskandidat), Palle Hemmingsen og Linda Basse.

Jørgen Schwartz understreger, at der ikke er tale om de endelige kandidatlister, idet man med den store medlemsfremgang håber, at flere vil melde sig til at stille op ved kommunevalget, men Nye Borgerlige ønskede på nuværende tidspunkt at få præsenteret spidskandidaterne.

Hans-Jørgen Kirstein er forholdsvis ny i lokalpolitik, men han har længe ønsket at bidrage til den lokale udvikling, og Nye Borgerlige var det parti, han havde ventet på.

- Jeg synes simpelthen, at der er for få fra det private erhvervsliv i politik. Det er nødvendigt at tage ansvar for udviklingen i ikke mindst det lokale samfund og her er erhvervserfaring en væsentlig faktor, siger Hans-Jørgen Kirstein.

Han bor i Kildebrønde med kone og to børn. Han er til daglig direktør i byggebranchen indenfor tømrerfaget, men har også erfaring fra tidligere ansættelse indenfor offentlig forvaltning som chef i kommunalt regi.

Spidskandidaten i Solrød er Ulrik Lassen, som er 53 år, gift på 29. år med Stinne og har 3 voksne børn. Han er ansat som lærer på en folkeskole i Mørkøv, hvor han har ansvaret for specialklassen 2-7 klassetrin.

Han har desuden to virksomheder - "Business-aid", som beskæftiger sig med salg og marketing, coaching, træning af medarbejdere - og SportsBaZaar Denmark, som leverer tøj til virksomheder og idrætsforeninger.

- Jeg har før været i det politiske landskab, hvor jeg ikke kunne købe ind på mine væsentlige, indtil Nye Borgerlige blev stiftet. Jeg har derfor været medlem siden 2015 med medlemsnummer 71. Jeg var stifter og efterfølgende formand for lokalforeningen i Greve/Solrød i 2016, siger Ulrik Lassen.