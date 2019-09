Se billedserie Morten Olsen fra Vallensbæk IF Fodbold giver hånd til Lars Majgaard fra Valport, der nu er hovedsponsor for fodboldklubben.

Send til din ven. X Artiklen: Ny sponsor til den lokale fodboldklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny sponsor til den lokale fodboldklub

Sydkysten - 10. september 2019 kl. 15:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For de mange fodboldglade spillere, trænere og andre frivillige i VI39 er sponsorpenge vigtige.

Det ved Lars Majgaard godt. Han har selv spillet, siden han var seks år gammel - kun afbrudt i enkelte perioder på grund af småbørn og et travlt arbejdsliv.

I dag er han træner for U12 årgang 2008, hvor han har sin yngste søn med på holdet. Hans datter Marie spiller på U15 i Brøndby og sønnen Christian på U19 i VI 39. Selv spiller Lars hyggefodbold i klubben, og så er han ejer af Valport, der er ny hovedsponsor for klubben.

- Jeg håber, at klubben får nogle midler, som de kan bruge på at gøre forholdene bedre for børn, unge og voksne som spiller fodbold i VI39, samt at de får sendt signal til andre virksomheder i området om, at klubben godt kan håndtere og varetage interesser for firmaer, som har lyst til at bidrage til klubben, siger Lars Majgaard.

Som hovedsponsor i VI39 sender Valport et signal om, at det landsdækkende firma via den lokale afdeling i Vallensbæk ønsker at bakke op om de frivillige, som er nødvendige for at få en klub som VI39 til at køre rundt.

- Vi vil vise de frivillige, at vi værdsætter, når en voksen bruger flere dage om ugen på at træne spillere eller målmænd. Desuden er det også en mulighed for at give en smule tilbage som virksomhed i lokalsamfundet også set i forhold til størrelsen som virksomheden Valport og VI39 fodbold har, forklarer Lars Majgaard.

Bonusordning Han fortæller, at aftalen er kommet i stand efter en god og professionel dialog med VI39s sponsor udvalg.

Begge parter håber selvfølgelig på godt samarbejde i de 2 år, aftalen løber indtil videre.

Som en del af sponsoraftalen vil de enkelte hold kunne tjene nogle ekstra penge til selve holdet, hvis de får henvist nogle kunder direkte til Valport. Det kunne for eksempel være en onkel i en naboby, som skal bruge en port.

- Selvom Valport har eksisteret i over 10 år, så er der stadig mange, som ikke kender os som firma endnu. Så jeg håber, at Valport får bredt sit navn og budskab ud til så mange så mulig. Det er ikke så tit, folk skal bruge en ny garageport eller en port til deres værksted, firma eller lignende, siger Lars Majgaard.