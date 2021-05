Se billedserie Shahzad byder her borgmester Henrik Rasmusssen velkommen. Foto: Vallensbæk Kommune.

Ny slikbutik i Vallensbæk

Sydkysten - 07. maj 2021 kl. 14:57 Af Helle Midskov

Den nye slikbutik Wizzy Candy, som fredag formiddag slog dørene op på Vallensbæk Stationstorv 69, trak lige fra starten kø helt ud på gaden - selvfølgelig med behørig coronaafstand.

Shahzad Yaqoob og Hicam El Metalha, som sammen ejer Wizzy Candy, havde valgt den mest perfekte ugedag til butiksåbningen, og de havde travlt med at lange røde poser over disken, som de mange kunder med det samme begyndte at fylde med alverdens vingummi, lakrids og chokolade, så de kunne få noget fredagsslik med hjem.

- Vi er super glade for, at der allerede er så mange, som har kigget indenfor og set, hvad vi kan tilbyde i vores slikbutik, siger Hicam El Metalha og fortsætter:

- Vi har faktisk 300 forskellige slags slik her i butikken, og en del af det kommer fra USA, Korea og England. Vi har alle mulige varianter af lakrids, vingummi, chokolade, småkager og flødeboller, og der kommer også på et tidspunkt mange forskellige chips.

Slik- og isbutikken sælger udover slik fra mange steder i verden også sodavand, slushice, milkshake og Bubble Tea.

- Vi er dog blevet svigtet af vores isleverandør, siger Hicam og peger på en hel tom kølemontre, der skulle have været proppet med is.

- Isen kommer en af de nærmeste dage. Heldigvis så har vi også slushice, milkshake og særligt Bubble Tea er blevet meget populært, siger Hicam.

Butik i Vallensbæk De to kammerater har gået og puslet med tanken om at åbne butik sammen i et stykke tid og var meget tidligt enige om, at det skulle være is og slik.

- Jeg kommer fra byggebranchen, og Shahzad har arbejdet med salg, så det er noget helt andet. Vi var enige om, at butikken skulle ligge i Vallensbæk, hvor vi begge bor. Shahzad har boet her i 18 år, og jeg er født og opvokset her. Vi har også tænkt meget over navnet på butikken og er kommet frem til Wizzy Candy, som er inspireret af troldmanden, fortæller Hicam og slår ud med hånden i lokalet, der er holdt i lilla og gul.

Borgmester bakker op Også borgmesteren kommer forbi butikken, dog ikke for i første omgang at fylde en pose med fredagsslik, men for at ønske de to ejere tillykke med den nye butik.

- Det ser så festligt ud med den røde løber, balloner og godt at se, at så mange allerede er kommet for at handle i den nye slikbutik, siger borgmester Henrik Rasmussen (K), som med det samme lader sig overtale til at prøve en Bubble Tea.

- Det er dejligt at se så mange kunder, men det er faktisk også mit indtryk, at borgerne her i Vallensbæk er gode til at støtte op om de lokale butikker. Vi har i den senere tid set flere nye butikker, der er åbnet i Vallensbæk, men det er også vigtigt med et stort udvalg i en kommune, hvor vi har en stor boligudvikling, fortsætter borgmesteren.