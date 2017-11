Danske Bank har sat en ekstra pengeautomat op i bycentret, hvor kunderne selv kan sætte deres kontanter i banken. Foto: Danske Bank

Ny pengeautomat i Ishøj Bycenter

Sydkysten - 29. november 2017

Når du fremover skal sætte penge ind på bankkontoen, kan du nu bruge Danske Banks nye pengeautomat i Ishøj Bycenter. Med et betalingskort og pinkode er det nemlig muligt selv at sætte pengene i banken, oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

- Selvom kontanterne efterhånden bliver færre og færre, oplever vi stadig, at vores kunder kan have behov for at komme af med kontanter. Her skal den nye mulighed i Ishøj Bycenter gøre det nemt og hurtigt, så vores kunder får en god oplevelse, siger Carsten Rose, filialdirektør i Danske Bank i Taastrup med ansvar for bankens privatkunder i Ishøj, i pressemeddelelsen.

I oktober havde Danske Bank inviteret flere kunder fra Ishøj til dialogmøde om bankens rolle i fremtiden. Og det var netop her, at ønsket om endnu en pengeautomat kom frem, men også behovet for at kunne hæve euro i bankens pengeautomater.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu også gør det muligt at hæve euro i pengeautomaten i Ishøj Bycenter, siger Carsten Rose.

Han nævner, at bankens personale på onsdage fra klokken 10 til 12 frem mod jul vil stå klar til at hjælpe ved automaterne.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe vores kunder med at komme i gang med at bruge pengeautomaterne og med deres daglige bankforretninger. Derfor glæder vi os til at møde kunderne ved pengeautomaterne de kommende onsdage om formiddagen, siger han og oplyser, at det også fortsat er muligt at hæve danske kroner i begge automater i centeret.

Flere steder i landet åbner Danske Bank i øjeblikket op for muligheden for at indsætte kontanter i bankens pengeautomater. Ifølge Carsten Rose er der nemlig en tendens til, at kunderne i højere grad gerne vil klare mere selv.

- Flere og flere af vores kunder ønsker at klare deres daglige bankforretninger selv - både via vores pengeautomater, på nettet, mobilen og iPad'en. Derfor ser vi hele tiden på, hvordan vi kan gøre vores tilbud til kunderne endnu bedre. Og her er den nye funktion i pengeautomaterne et godt supplement, siger Carsten Rose og peger på, at kunderne til gengæld i langt højere grad efterspørger rådgivning i forbindelse med større, økonomiske beslutninger, der rækker ud over den daglige økonomi.