Ny park ved Løkkekrogen har fået sit navn

Sydkysten - 05. februar 2021 kl. 15:50 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Den nye park ved Løkkekrogen kommer til at hedde Pileparken. Parken, som kommer til at ligge mellem Klub Nordmark, Pilehavehus, Birkely, Piletræet og Løkkebo, hvor Byggeren lå tidligere, blev vedtaget i november.

Nu har kommunalbestyrelsen så besluttet, hvad den skal hedde. Navnet blev dog ikke givet uden diskussion, for Dansk Folkeparti mente, at parken burde opkaldes efter en konservativ politiker, mens kommunens forvaltning mener, at der allerede er tilstrækkeligt med »Pileparker« i den umiddelbare nærhed. Blandt andet findes en i Brøndby kun 6,5 kilometer fra den park, som Vallensbæk Kommune nu anlægger.

- Vi besluttede, at parken skulle have andet navn end Løkkeparken, som forvaltningen foreslog. Et af de navne, vi har foreslået er Pileparken. Også selv om der ligger en anden park 6,5 km væk. Men vi synes navnet passer godt til stedet, med Pilehaveskolen i nærheden og et flot piletræ på grunden, forklarede Lene Holm Gamborg (K), da hun fremlagde sagen. - Vi støtter op om Pileparken, da vi af åbenlyse grunde ikke støtter Løkkeparken, lød det fra Socialdemokraternes gruppeformand Søren Wiborg, som formentligt henviste til den tidligere statsminister.

Den gamle borgmester

Kenneth Kristensen Berth (DF) ønskede, at parken skulle opkaldes efter kommunens tidligere konservative borgmester, Poul Hansen, men det støttede hverken de konservative eller Søren Wiborg:

- Parken er ikke stor nok, til at blive opkaldt efter ham, forklarede S-gruppeformanden.

- Jeg ved ikke, hvor vi skal finde en plads, der er stor nok til at blive til Poul Hansen-parken, svarede Kenneth Kristensen Berth, og understregede sin holdning til Vallensbæk Kommunes byggeplaner, hvor han mener, at hver en grøn plet bliver bebygget.

- Vi burde vælge et navn, som siger noget om Vallensbæk. Der mener vi, at vi skal vælge navn efter Vallensbæks første borgmester. Børn og forældre skal mødes på tværs og det er en meget Poul Hansen-agtig måde at se tingene på. Vi fastholder, den her park skal ikke hedde noget så uoriginalt som pileparken, lyder det fra Kenneth Kristensen Berth, som undervejs nåede at sige, at der næsten ligger en Pilepark på ethvert gadehjørne.

Uden de store overraskelser blev afstemningen i kommunalbestyrelsen 13 mod to - og Pileparken fik dermed sit navn.