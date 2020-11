Ny park for alle i Vallensbæk

Med en park ved Løkkekrogen ønsker kommunalbestyrelsen i Vallensbæk at etablere et mødested til gavn for såvel børn og unge som ældre. Onsdag aften godkendte en enig kommunalbestyrelse projektforslaget, og der går nu ikke lang tid, før vi kan sætte spaden i jorden.

- Her i kommunen vil vi have grønne områder, der er til for at blive brugt. Den nye park bliver for alle, og med både ældreboliger, juniorklub og daginstitutioner i området, er der lagt op til, at generationer kan mødes på tværs. Vi har også et særligt fokus på at arbejde med biodiversitet og bæredygtighed, når vi skal bygge parken op, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.