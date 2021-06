Micha Stampe.

Ny og erfaren leder til Poppelbo

Sydkysten - 26. juni 2021 kl. 12:45 Kontakt redaktionen

Den 1. august 2021 kan Solrød Kommune byde velkommen til 44-årige Micha Stampe som kommunens nye leder af daginstitutionen Poppelbo. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at pege på Micha Stampe ud af et kvalificeret ansøgerfelt på 7 ansøgere til stillingen som leder af Poppelbo.

Micha Stampe har en bred ledelseserfaring og har de seneste 9 år været SFO- og indskolingsleder på Ishøj Skole i Ishøj Kommune. Før det har Micha Stampe bl.a. haft forskellige lederstillinger Københavns Kommune.

- Micha er en erfaren leder, som samtidig har en stærk faglig viden. Begge dele er vigtige forudsætninger for at lykkes med det brede felt af arbejdsopgaver, der er i en stor daginstitution som Poppelbo. Samtidig har jeg store forventninger til Michas bidrag til arbejdet med Solrød Kommunes tværgående indsatser, såsom fx Dannelsesstrategien for børn og unge. Jeg er meget glad for, at Solrød Kommune bliver Michas næste arbejdsplads, og vi glæder os alle til samarbejdet og byder Micha velkommen som ny daginstitutionsleder her i Solrød Kommune, siger Jesper Reming Tangbæk, direktør i Solrød Kommune.

- Jeg glæder mig til at påbegynde arbejdet i Poppelbo og Solrød Kommune og lære personale, børn, forældre og samarbejdspartnere at kende. Jeg ser frem til at invitere til dialog, relations dannelse og udvikling i og om Poppelbo, og fortsætte en pædagogisk retning med udgangspunkt i børnenes trivsel og læring og hele Dannelsesstrategien i Solrød Kommune, siger Micha Stampe.

Micha Stampe overtager stillingen efter Annette Sørensen, der i juni måned gik på pension fra sin stilling efter mange år som leder af Poppelbo.