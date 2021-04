Ny nærpolitistation i Bycentret

Som del af den politiske flerårsaftale om fremtidens politi skal der oprettes 20 nye nærpolitienheder rundt om landet. Det meldte Justitsministeriet ud i december, og her til aften løftede justitsministeren sløret for den mere præcise placering af de nye enheder.

Det er nu besluttet, at de to nye nærpolitienheder på Vestegnen kommer til at ligge i Høje Gladsaxe og i Bycentret i Ishøj i tæt tilknytning til boligområdet Vildtbanegård.

- Vi har vurderet, at de to placeringer vil være til størst gavn og glæde for borgerne, og det er der nu givet grønt lys for politisk. Dermed kan vi arbejde videre med at finde konkrete lokaler begge steder, siger politidirektør Kim Christiansen.