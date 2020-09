Ny musikvideo vil give et nuanceret billede af Vestegnen

Medierne kan have en tendens til at fremstille Vestegnen som en barsk betonjungle.

- Vestegnen er meget mere end blot højhuse og grafitti-befængte gader. For mange børn og unge er Vestegnen verdens centrum, og det er herfra, at deres verden går. Denne musikvideo er deres udgave af fortællingen om Vestegnen, siger souschef Morten Praëm fra Albertlund Musikskole, som har været tovholder på projektet.

Inden sangen kunne blive skrevet, og musikvideoen optaget, besøgte Morten Praëm syv skoleklasser i de forskellige kommuner for at få inspiration til sangens tekst.

- Formålet med rundrejsen var at få sangen til at afspejle børnenes verden. Derfor brugte vi fx en del tid på at brainstorme og få børnene bud på nogle af de bedste ting ved at bo ved at bo i de respektive kommuner og på Vestegnen generelt, forklarer Morten Praëm.