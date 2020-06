Ny legetøjsbutik har slået dørene op i Waves

Det er en butik i børnehøjde, som åbner i storcentret i Hundige i dag. Buddy Legetøj er en danskejet legetøjskæde.

Tirsdag slog Buddy Legetøj dørene op til en verden af sjov og leg i storcentret i Hundige.

Sydkysten - 09. juni 2020 kl. 13:57 Af Helle Midskov

- Vi har glædet os helt vildt til at åbne og tage imod de nye legetøjsglade kunder i WAVES. Vi skulle have åbnet i slutningen af marts, så det er fantastisk, at vi nu endelig her i juni kan slå dørene op. Der har manglet en legetøjsbutik her i storcentret, siger administrerende direktør Jesper Sejra Faurschou.

Legetøjsbutikken er på godt og vel 200 m2 bugner med legetøj til børn, og det er legetøj fra de klassiske brands som LEGO, Mattel, Hasbro, BABY Born og NERF. Med en åbning her i en juni vil der selvfølgelig også være legetøj, der passer til sjove sommeraktiviteter blandt andet vandpistoler, indendørs- og udendørsspil og badedyr.

- Er man på udkig efter de sidste nye trends inden for gadgets, figurer og spil, så har legetøjsbutikken også et bredt udvalg. Ikke mindst hvis de større børn mangler Fortnite-tilbehør eller tøj, fortæller Jesper Sejra Faurschou, der forklarer, at det er en klassisk legetøjsbutik, hvor tid til kunderne og god service er i højsædet.

Butik nummer 13 Legetøjsbutikken i Waves er den fjerde butik, som kæden har åbnet indenfor det seneste år.

- Med en butik her i Greve, så får vi en bedre geografisk dækning, Vi har i forvejen en butik i Ringsted og en i Frederikssund og de resterende i Jylland. Butikken her bliver nummer 13 i rækken, forklarer Jesper Sejra Faurschou og fortsætter:

- Vi kigger løbende og åbner butik, når der er mulighed for det.

Buddy Legetøj er danskejet, og kæden blev grundlagt i Danmark i 1961. Den hed først GK Legetøj, men det navn blev ændret i 1999 til Buddy Legetøj.

Blød start Jesper Sejra Faurschou havde selvfølgelig håbet på et brag af en åbning i Greve med masser af åbningstilbud, men det er tiden ikke lige til.

- Vi må lave en blød åbning, så vi undgår kø, og at folk står på nakken af hinanden. Vi ønsker ikke at sætte os i en situation, hvor vagter og politi kommer og lukker, men vi har altid gode tilbud, siger han og fortæller, at folk der bor i i lokalområdet syv gange om året vil modtage Buddy Legetøjs nyeste legetøjskatalog.

Indtil videre så kan legetøjet fra Buddy Legetøj udelukkende købes i de 13 butikker, men den administrerende direktør, vil ikke afvise, at Buddy Legetøj på sigt også vil sælge online.