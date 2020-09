Ny kunstudstilling præsenteres i Portalen

Censur forbinder vi ofte med noget negativt. Denne censurerede udstilling er det modsatte, idet den er tænkt som et bidrag til, at kunstnere kan søge om at få adgang til at præsentere kunst, der kan blive en slags fortælling om, hvilken kunst og udtryksform, som i øjeblikket har kunstnernes særlige opmærksomhed.