Ny kulturfestival på gymnasiet

Solrød Gymnasium holdt forleden for første gang en kulturfestival.

-Kære alle 1.g'ere. Det er en stor glæde, at vi endelig kan give jer en kulturfestival her på Solrød Gymnasium. Sådan indledte rektor Bjarne Thams sin velkomst fra scenen, da gymnasiet for første gang nogensinde gennemførte en pendant til den populære Naturvidenskabsfestival, der løber af stablen senere på måneden.

- En flok dygtige lærere har planlagt en række spændende workshops, som I om lidt skal ud i. I dag skal det nemlig handle om sprog. Om kultur, koder. escaperooms, spansk flamingo, fransk kunst og meget mere. Så glæd jer. For nogle af jer bliver dagen måske en inspiration til at vælge studieretning? Vi får se, fortsatte rektor.

Når mennesker mødes

Temaet for kulturfestivalen er "mennesker mødes", for lige som sprog kan forbinde mennesker på tværs af kloden, så kan en festival forbinde elever på tværs af skolen. Derfor havde hver enkelt elev i forvejen haft mulighed for at vælge sine helt egne to workshops for dagen. Og fra den enkelte klasse kunne kun fire elever tilmelde sig den enkelte workshop, så det blev helt sikret, at eleverne blev blandet godt. En af kulturfestivalens workshop lød for eksempel: "Kan du knække koden til antikkens verden? Rejs med os tilbage i tiden og se, om du kan knække koden til antikkens verden. I vores Escaperoom skal du bruge din viden om oldtidens sprog, alfabet, kultur og kunst til at løse en række hemmelige gåder. Så er du lige så hurtig på fødderne som helten Achilleus og lige så snu som gudinden Athene finder du måske en skjult oldtidsskat for enden af din søgen." En anden lød: "Overvågning - dengang og nu. Skriver du til vennerne på messenger? Lægger billeder op på instagram?... eller glemmer du fx at lukke dine apps på telefonen, mens du bevæger dig rundt i din dagligdag? Så er denne workshop måske noget for dig. Med fokus på det tidligere DDR og efterretningstjenesten STASI kaster vi spotlight på vores digitale adfærd. Det gør vi i en historisk forståelsesramme og vi stiller spørgsmålet: Hvad sker der, når vores oplysninger kommer i de forkerte hænder?". Og udover disse var der et væld af andre muligheder.

- Det er et kæmpe privilegie at arbejde sammen med mennesker, der ikke kun brænder for at få unge til at gro og vælge rigtigt i livet, fortæller koordinator bag festivalen, Trine Brix og fortsætter:

- At se så alsidige workshops myldre frem fra lærernes forudgående planlægningsmøder er samtidigt et tegn på, hvor forskelligt den faglige vækst kan skabes. Forskelligheden i lærerkollegiet er en fordel, slutter hun. For med en masse forskellige lærerinteresser favner skolen et væld af elevtyper. Nogle elever får på kulturfestival måske inspiration til at vælge studieretning, som de også forberedes til gennem andre fællesarrangementer, karriereguidance, personlige samtaler og udvalgte faglige prøver. Andre får et fagligt break fra dagligdagens skema og får talt med andre unge, end dem de går i klasse med lige nu. Alt sammen handler om dannelse. Om at dyrke viljen, venskabet og medborgerskabet.