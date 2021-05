Anne Axholm. PR-foto

Ny kommunikationschef til ARKEN

Sydkysten - 19. maj 2021 kl. 10:03

IsHØJ: I denne måned sætter en ny kommunikationschef sig i stolen på kunstmuseet ARKEN. Anne Axholm, der er tidligere mediechef og chefredaktør hos Aller Media, skal fremadrettet stå i spidsen for museets kommunikationsindsats og voksende medlemsklub.

Når Anne Axholm tiltræder stillingen på ARKEN, er det med mange års erfaring som leder og kommunikatør i baggagen. Anne Axholm kommer fra en stilling som mediechef hos Aller Media, hvor hun også har været chefredaktør for modemagasinet IN, og så har hun i en årrække haft eget PR-bureau. Tidligere har Anne Axholm også haft posten som kultur- og livsstilsredaktør på Børsen - hvor hun grundlagde Børsens livsstilsmagasin Pleasure, haft sin gang på Christiansborg som journalist og medierådgiver samt været kommunikationschef for bl.a. Dansk Mode & Textil. ARKENs direktør Christian Gether ser frem til at påbegynde samarbejdet og udtaler:

- Ansættelsen af Anne Axholm som ny kommunikationschef ligger helt i tråd med ARKENs vision om at sætte den besøgende i centrum og vil løfte indsatsen for at få kunsten ud til endnu flere.

Om den nye post som kommunikationschef for ARKEN siger Anne Axholm:

- ARKEN udfylder en helt særlig og vigtig rolle i det danske kulturliv og samfund med museets kunstneriske mod og spejl af samtiden. Jeg glæder mig til at bidrage til det gode arbejde med at få ARKENs udstillinger og forskning ud til et endnu større publikum - i tæt samarbejde med dygtige kolleger og samarbejdspartnere.

Anne Axholm tiltræder stillingen som kommunikationschef for ARKEN den 17. maj