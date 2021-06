Se billedserie Carsten Sørensen sælger hver weekend i sommerhalvåret is fra sin isbil på Mosede Strandvej.

Ny isvogn på strandvejen

Sydkysten - 10. juni 2021 kl. 14:07 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

På Mosede Strandvej lige ud for nummer fire triller Den Lille Isvogn fra Hansens Is ind og langer gammeldags isvafler over disken til de issultne forbipasserende eller de glohede strandgæster, som lige skal have noget koldt at styrke sig på.

Manden bag Den Lille Isvogn er 67-årige Carsten Sørensen fra Greve, som egentlig burde nyde sit otium efter mange år, som skolelærer, men Carsten Sørensens forhold til is, har altid været lidt specielt, og derfor sprang han sidste år ud som selvstændig ismand. Egentlig står isvognen på privat grund, men ejer Carsten Sørensen, fortæller, at han har fået en aftale i stand med ejeren af grunden til at må sælge fra sin isvogn.

Allerede sidste år solgte han ispinde fra Hansens Is til folk fra nær og fjern. Det gjorde han på en trailer, men den er nu skiftet ud med en isvogn fra Hansens Is, og ispindene er skiftet ud med kugleis, vafler og flødeskum.

-Jeg har altid godt kunne tænke mig at have min helt egen isvogn. Salget går langt over forventning. Der har været en livlig aktivitet, og vi har åbnet hver lørdag og søndag, siger Carsten Sørensen.

Trods den spinkle størrelse på isvognen har Carsten et rigt udvalg af fløde, sorbet og vegansk is. Kaffe fra Bekker langer Carsten også disken.

Drømmen om fortet Carsten Sørensens plan var oprindeligt ikke at skulle sælge is på Mosede Strandvej. Han ville i stedet gerne rykke sin isvogn ned til Mosede Fort, men det har vist sig ikke at være så nemt, da man skal have en kommunal plads tildelt. Pladsen på fortet er ikke afgjort endnu, og det betyder, at Carsten i stedet for startede op på Mosede Strandvej, og det har han ikke fortrudt.

-P.t er betingelserne om fortet uafklaret, men jeg tænker, at det nok skal gå i orden, men nu er jeg startet her, og det er jeg meget glad for. Jeg havde ikke rigtig tid til at vente længere, issæsonen er jo startet, forklarer han.

Det er ikke kun salg af is på Mosede Strandvej, som Carsten tjener penge på. Han tager også isvognen med ud, på events og servicerer folk til konfirmationer, bryllupper og fødselsdage. Hvis arbejdspladser, børnehaver og så videre også ønsker besøg af Carsten, så er han mere end klar til den opgave også.

Fint besøg Mandag eftermiddag fik Den Lille Isvogn fint besøg, da Hansens Is ejeren Anders Eibye Hansen lagde forbi for at se, hvordan det gik med Carsten. Anders er fjerde generation Hansen, som laver is til befolkningen.

Det nærliggende spørgsmål til de to isentusiaster er hvilke to kugler, som bliver sommerens helt store sællert og favorit hos kunderne.

-Jeg tror, at vores nye ananas-appelsin sorbet og vores fudge-crumble kommer til at sælge godt, men ellers viser undersøgelser, at klassiskerne altid sælger godt, fortæller Anders Eibye Hansen ejer af Hansens Is.

-Jeg har på min rejse opdaget nye smage, som jeg ikke anede fandtes. Jeg er mest til en god sorbet-is i min is lige nu, tilføjer Carsten Sørensen.

Som en ny del af sortimentet i år har Hansen Is udviklet to nye chokoladebarrer, der er lavet af overskudskakaobønner, som deres vaniljeproducent ikke kunne komme af med på grund af coronakrisen.

Den Lille Isvogn modtager ikke kreditkort, men man kan betale med MobilePay eller kolde kontanter.